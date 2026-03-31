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    Fosun 2025: 173 Mrd. RMB Umsatz, 55 % Ausland, 10 Mrd. Gewinnziel

    Trotz hoher Abschreibungen präsentiert Fosun robuste Kennzahlen, starke Auslandserlöse und ambitionierte Ziele für Wachstum, Schuldenabbau und Aktionärsrendite.

    Fosun 2025: 173 Mrd. RMB Umsatz, 55 % Ausland, 10 Mrd. Gewinnziel
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gesamtumsatz 2025: 173,43 Mrd. RMB; Auslandserlöse 94,86 Mrd. RMB und damit 54,7 % des Umsatzes.
    • Vier Kerntochtergesellschaften erzielten 128,2 Mrd. RMB (74 % des Konzernumsatzes); Fosun Pharma: den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn 3,371 Mrd. RMB (+21,69 %); Fosun Insurance Portugal: 201 Mio. EUR Nettogewinn (+15,8 %).
    • Innovation und F&E: 7,8 Mrd. RMB Investitionen; Zulassung von 7 innovativen Arzneimitteln für 16 Indikationen; fast 40 klinische Studien genehmigt; Lizenz-/Co‑Entwicklungszahlungen >260 Mio. USD, potenzielle Meilensteine >4 Mrd. USD.
    • Einmalige Wertberichtigungen führten zu einem Buchverlust von 23,4 Mrd. RMB (ca. 55 % auf Immobilienprojekte, 45 % auf nicht‑kernrelevante Vermögenswerte); diese Abschreibungen beeinflussen laut Unternehmen nicht Cashflow und laufende Aktivitäten.
    • Solide Liquiditäts- und Finanzlage: Barmittel/Einlagen 61,1 Mrd. RMB, ungenutzte Kreditfazilitäten 144,6 Mrd. RMB, Verhältnis Gesamtschulden zu Gesamtkapital 57 %, positiver operativer Netto‑Cashflow; S&P‑Ausblick „stabil“.
    • Mittelfristige Ziele und Aktionärsmaßnahmen: Jahresgewinn bis rund 10 Mrd. RMB wiederherstellen, 60 Mrd. RMB liquide Mittel zurückgewinnen, Gesamtschulden unter 60 Mrd. RMB und Investment‑Grade‑Rating anstreben; Dividendenauszahlungsziel 2026 von 20 % auf 35 % erhöhen (Dividenden voraussichtlich ≥1,5 Mrd. HKD) und Aktienrückkäufe fortsetzen.






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