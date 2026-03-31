AKTIE IM FOKUS
Energiekontor setzen Erholung nach Zahlen und Zielen fort
- Energiekontor Aktie steigt 7,0 Prozent auf 37,70
- Tief vom 19. März 30,10 Euro fast ausgeglichen
- Prognose 2026 Vorsteuergewinn 40 bis 60 Millionen Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Energiekontor hat am Dienstag ihre Vortageserholung schwungvoll fortgesetzt. Nach vorgelegten Zahlen für 2025 und Zielen für das neue Jahr stieg das im Nebenwerte-Index SDax notierte Papier um die Mittagszeit mit plus 7,0 Prozent auf 37,70 Euro auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Ihr Tief vom 19. März bei 30,10 Euro - zugleich auch das Tief von Anfang November 2025, das zu diesem Zeitpunkt den tiefsten Stand seit September 2020 markiert hatte - ist inzwischen so gut wie ausgebügelt. Im bisherigen Jahresverlauf steht wieder ein Plus, und zwar aktuell von 5,5 Prozent.
Ein Händler sprach zwar von einem etwas enttäuschenden Ausblick. Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler hob unterdessen jedoch die Profitabilität des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks positiv hervor sowie die "sehr niedrige Bewertung" der Aktie.
"Im Vergleich zu Wettbewerbern steht Energiekontor sehr gut da", sagte Hoymann der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX unter Verweis auf das Vorsteuerergebnis (Ebt) und das Kostenmanagement. Letzteres zahle sich vor allem im inzwischen deutlich schwierigeren Marktumfeld aus. Und auch wenn der Ausblick - ein Vorsteuergewinn von 40 bis 60 Millionen Euro für 2026 - etwas hinter der Konsenserwartung zurückbleibe, wüchsen die Gewinne weiter. "Und dass Energiekontor bis 2028 sein Langfristziel von 120 Millionen Ebt noch erreichen kann, ist auch nicht ausgeschlossen", sagte er.
"Energiekontor hat in einem sehr herausfordernden Marktumfeld solide Geschäftszahlen vorgelegt und konnte die Markterwartungen leicht übertreffen", erklärte zudem Aktienexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Obendrein dürfte die geplante Dividendenanhebung und der relativ gute Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr ihm zufolge gut ankommen. "Die vorsichtige Prognose liegt auf dem Niveau des letzten Geschäftsjahrs mit Luft nach oben. Das lässt Raum für Kursphantasien."/ck/lew/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 37,35 auf Tradegate (31. März 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +14,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 524,22 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 106,00EUR was eine Bandbreite von +93,21 %/+176,76 % bedeutet.
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Das mit dem Wind am Abend ist ein interessanter Effekt (wenn auch nicht so dramatisch wie dargestellt). Mein Solarspeicher reduziet seine Leistung auch um 22 Uhr (werde ich mal um 10 Minuten verlängern um das Netz zu stabilieseren - kann ja jeder machen der einen Solarspeicher hat. Jedes europäisches Land hat ja Regelenergiereserven. Außerdem gibt es noch schnell abschaltbare Lasten die anscheinend nicht mal angetastet wurden. Das ist ja der Vorteil eines europäischen Verbundnetze von dem jeder profitiert. Übrigens sind in Polen schon mal 8-9 GW Kohlekraftwerke auf einmal ausgefallen und wir haben diese vor dem Zusammenbruch gerettet. Es ist also nicht so, dass mit alten Großkraftwerken keine Gefahr besteht. In Frankreich ist es öfter mal zu kalt und die müssen dann immer Strom von uns einführen. Wenn schon dann alles auf den Tisch legen. Da immer mehr Batteriespeicher dazu gebaut werden sollte das Problem auch wieder kleiner werden. Das heute mehr (meist automatisiert) geregelt werden muss ist klar. Dies Vergleiche ich immer mit einem Bus- oder LKW Fahrer der sich beschwert bei Stop und Go jetzt öfters auf das Gaspedal und Bremse treten zu müssen. Dafür werden die Arbeitnehmer bezahlt.
Es geht bei Frau Reiche wohl um das Interview.
https://www.cnbc.com/2026/03/24/iran-war-britain-new-homes-solar-heat-pumps-energy-crisis.html
Es wird weiter der Pfad zur größeren Unabhängigkeit von Öl und Gas beschritten