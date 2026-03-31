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    Iran

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    Entsalzungsanlage auf Insel Gheschm außer Betrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Entsalzungsanlage auf Gheschm nach Raketenbeschuss
    • Reparatur auf Insel Gheschm laut Shargh unmöglich
    • Hafenabschnitt auf Gheschm bombardiert ohne Opfer
    Iran - Entsalzungsanlage auf Insel Gheschm außer Betrieb
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist eine Entsalzungsanlage im Süden des Landes nach Raketenbeschuss außer Betrieb. Eine Reparatur der Anlage auf der Insel Gheschm sei nicht möglich, berichtete die Zeitung "Shargh" unter Berufung auf das Zentrum für Umweltschutz. Die konkreten Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung auf der landschaftlich spektakulären Insel, die auch ein beliebter Touristenort ist, war zunächst unklar.

    Unterdessen meldete die Nachrichtenagentur Mehr einen weiteren Angriff auf Gheschm. Bei der Bombardierung eines Hafenabschnitts habe es keine Opfer gegeben, hieß es unter Berufung auf die Verwaltung der zuständigen Provinz Hormusgan./arb/DP/nas





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    Iran Entsalzungsanlage auf Insel Gheschm außer Betrieb Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist eine Entsalzungsanlage im Süden des Landes nach Raketenbeschuss außer Betrieb. Eine Reparatur der Anlage auf der Insel Gheschm sei nicht möglich, berichtete die Zeitung "Shargh" unter Berufung auf das …
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