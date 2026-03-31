Dax dreht ins Plus - Rheinmetall vorn

"Schwache Zahlen belasten den Kurs"





Zitat:

Am Aktienmarkt spielen diese Zukunftspläne momentan eine untergeordnete Rolle. Verantwortlich für die schlechte Stimmung sind die Mitte März präsentierten Geschäftszahlen. Im Schlussquartal 2025 verbuchte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von über 30 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro. Auch der Gewinn je Aktie schrumpfte im Jahresvergleich deutlich von 10,87 Euro auf 7,22 Euro.

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Die Diskrepanz zwischen operativer Expansion und schwachen Finanzkennzahlen erfordert nun handfeste Beweise für eine Trendwende. Der nächste wichtige Termin für Aktionäre ist der 7. Mai 2026. Dann wird das Management die Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2026 aktuell mit einem Gewinn von 39,53 Euro je Aktie sowie einer Dividende von 10,45 Euro. Diese Prognosen müssen sich im Frühjahr zwingend durch ein wieder anziehendes operatives Geschäft bestätigen.

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