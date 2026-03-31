Wirtschaft
Dax dreht ins Plus - Rheinmetall vorn
"Die Anleger trauen dem Braten im Nahen Osten nicht wirklich", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Noch pendeln ihre Gedanken zwischen der Angst, eine Erleichterungsrallye zu verpassen, und den Befürchtungen einer erneuten Eskalation hin und her und halten den Dax auf dem aktuellen Kursniveau fest."
Dass der Dax seine Tiefstkurse in dieser Korrektur bereits gesehen habe, sei alles andere als sicher, so Lipkow. "Die militärischen Auseinandersetzungen laufen noch und die Rohölpreise verweilen über dem Kursniveau von 100 US-Dollar. Sollte es trotz aller Verhandlungsbemühungen um einen Waffenstillstand am Ende doch zu einem Bodentruppeneinsatz der USA im Iran kommen, dürften die Karten an der Börse noch einmal neu gemischt werden und Europa dabei sicherlich keinen Trumpf erhalten."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1465 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8722 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,20 US-Dollar; das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Jetzt hat er ein "Alter-Weißer-Mann-Image" und das färbt negativ auf Rheinmetall ab.
"Schwache Zahlen belasten den Kurs"
Am Aktienmarkt spielen diese Zukunftspläne momentan eine untergeordnete Rolle. Verantwortlich für die schlechte Stimmung sind die Mitte März präsentierten Geschäftszahlen. Im Schlussquartal 2025 verbuchte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von über 30 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro. Auch der Gewinn je Aktie schrumpfte im Jahresvergleich deutlich von 10,87 Euro auf 7,22 Euro.
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Die Diskrepanz zwischen operativer Expansion und schwachen Finanzkennzahlen erfordert nun handfeste Beweise für eine Trendwende. Der nächste wichtige Termin für Aktionäre ist der 7. Mai 2026. Dann wird das Management die Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2026 aktuell mit einem Gewinn von 39,53 Euro je Aktie sowie einer Dividende von 10,45 Euro. Diese Prognosen müssen sich im Frühjahr zwingend durch ein wieder anziehendes operatives Geschäft bestätigen.
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