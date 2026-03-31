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    AKTIEN IM FOKUS

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    Kepler-Abstufungen belasten BASF und Fuchs nach Erholungsrally

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholung im Chemiesektor erreicht ihre Grenzen
    • Kepler stuft BASF neutral und Fuchs auf Reduce
    • BASF binnen sechs Handelstage plus 18 Prozent erholt
    AKTIEN IM FOKUS - Kepler-Abstufungen belasten BASF und Fuchs nach Erholungsrally
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung im Chemiesektor kommt am Dienstag langsam an ihre Grenzen. Vor allem gilt dies nach Analystenkommentaren für die Aktien von BASF und Fuchs SE , die mit Abschlägen von 0,6 und 1,6 Prozent am Vormittag zu den größeren Verlierern in ihren Indizes Dax und MDax zählen. Der europäische Chemiesektor zeigte sich zuletzt durchwachsen, während der Gesamtmarkt freundlich tendierte.

    Chemiewerte waren in der Frühphase des Krieges stark belastet worden, zeigten sich aber zuletzt erholt in der Annahme, dass die Lage in Nahost die globale Chemikalien-Versorgung verknappt und europäische Anbieter von steigenden Preisen profitieren können.

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    Dazu zählten vor allem BASF und Fuchs, die nun aber vom Analysehaus Kepler abgestuft wurden - BASF auf neutrales Niveau und Fuchs auf das negative Votum "Reduce". BASF hatten binnen sechs Handelstagen bis zu 18 Prozent zugelegt und Fuchs immerhin mehr als 14 Prozent, während der Branchenindex um etwa zehn Prozent erholen konnte.

    Experte Christian Faitz von Kepler Cheuvreux sprach in seiner Studie mit Blick auf BASF von einem zuletzt spürbaren Hype wegen der Situation in Nahost, der aber übertrieben sei. Die Ludwigshafener würden nicht nur als relativer Gewinner, sondern auch als absoluter Gewinner der Krise betrachtet. BASF sei aber nicht vollständig geschützt. Er kürzte vor diesem Hintergrund seine Erwartungen./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 52,34 auf Tradegate (31. März 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,93 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -10,68 %/+15,93 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BASF: Auswirkungen des neuen 8,7‑Mrd.-Verbundwerks in Zhanjiang auf Profitabilität und Auslastung, Einschätzungen zu Bewertungsfolgen (Erträge frühestens ab 2028/2030), China‑/Taiwan‑Risiken, Debatten, ob stark gesunkene Batteriespeicherpreise (50–100 €/kWh) erneuerbare Stromkosten senken und Wettbewerbsvorteile schaffen, und die relative Stärke der Aktie trotz schwachem Umfeld.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

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