Ex-Außenminister
Pharmaunternehmen im Iran bombardiert
Für Sie zusammengefasst
- Tofigh Daru Research & Engineering angegriffen
- Sarif auf X meldet Angriff auf Wirkstoffhersteller
- Foto zeigt ausgebranntes Stockwerk der Anlage
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist nach Worten des früheren Außenministers Mohammed-Dschawad Sarif ein Pharmaunternehmen Ziel eines Angriffs geworden. "Nach einem Monat voller Kriegsverbrechen wurde heute die Firma Tofigh Daru Research & Engineering zum Ziel", schrieb der ehemalige Minister auf der Plattform X. "Die verzweifelten Angreifer - denen es nicht gelungen ist, ihre teuflischen Wahnvorstellungen zu verwirklichen - haben nun gezielt einen Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen, darunter auch Krebsmedikamente, angegriffen." Er veröffentliche dazu ein Foto, das ein zerstörtes und ausgebranntes Stockwerk der Einrichtung zeigt./arb/DP/stw
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen