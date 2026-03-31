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    Piraten kapern iranisches Segelschiff vor Somalia

    Für Sie zusammengefasst
    • Piraten entführten am 24 März eine iranische Dhow
    • Gekapert etwa 400 Seemeilen östlich von Mogadischu
    • Atalanta überwacht Kontakt zu somalischen Behörden
    Piraten kapern iranisches Segelschiff vor Somalia
    Foto: Siarhei - 356130783

    NAIROBI (dpa-AFX) - Piraten haben vor der Küste Somalias ein unter iranischer Flagge fahrendes Segelschiff gekapert. Zu dem Überfall kam es bereits am 24. März etwa 400 Seemeilen östlich von Mogadischu, wie die EU-Marinemission Atalanta berichtete. Bei dem Schiff handelt es sich um eine sogenannte Dhow, ein traditionelles Segelboot.

    Der Überfall erinnere an eine übliche Praxis der Piraten am Horn von Afrika: Zunächst werde ein Schiff als "Basis" der Piratenaktivitäten entführt und damit dann Jagd auf größere Schiffe gemacht, hieß es. Deshalb sei im Umkreis von 200 Seemeilen Alarm für die Schiffe in der Region ausgelöst worden.

    Atalanta überwacht Schiffsbewegungen

    Zwei Kriegsschiffe der Atalanta-Mission haben seitdem die Bewegungen des entführten Schiffs überwacht, das sich den Angaben zufolge nun der somalischen Küste nähere. Atalanta sei in Kontakt mit den somalischen Sicherheitsbehörden, um Maßnahmen zur Befreiung des entführten Schiffs und seiner Besatzung zu treffen. Interpol und andere Sicherheitspartner seien informiert.

    Vor allem in den frühen 2000er-Jahren grassierte Piraterie im Golf von Aden und im Indischen Ozean. Somalische Piraten kaperten sogar Containerschiffe und griffen ein Kreuzfahrtschiff an. Nach einer Phase relativer Stabilität nahm die Zahl der Überfälle vor Somalia in den vergangenen drei Jahren wieder zu. Sie erreichte aber bisher nicht das Ausmaß von 2008 und 2009. Die Marinemission Atalanta war Ende 2008 als Reaktion auf die Piratenangriffe und zum Schutz der Schifffahrt in der gefährdeten Region gegründet worden./czy/DP/stw






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