Piraten kapern iranisches Segelschiff vor Somalia

NAIROBI (dpa-AFX) - Piraten haben vor der Küste Somalias ein unter iranischer Flagge fahrendes Segelschiff gekapert. Zu dem Überfall kam es bereits am 24. März etwa 400 Seemeilen östlich von Mogadischu, wie die EU-Marinemission Atalanta berichtete. Bei dem Schiff handelt es sich um eine sogenannte Dhow, ein traditionelles Segelboot.

Der Überfall erinnere an eine übliche Praxis der Piraten am Horn von Afrika: Zunächst werde ein Schiff als "Basis" der Piratenaktivitäten entführt und damit dann Jagd auf größere Schiffe gemacht, hieß es. Deshalb sei im Umkreis von 200 Seemeilen Alarm für die Schiffe in der Region ausgelöst worden.