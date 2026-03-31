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    Benzinpreise steigen weltweit

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    Benzinpreis-Schock: Kanada erlebt größten Benzinpreisanstieg seit 1950

    Benzinpreise steigen weltweit: Kanada verzeichnet einen Anstieg von 21 Prozent, die USA sogar einen Anstieg von 26 Prozent. Wie lange bleibt der Trend?

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    Benzinpreise steigen weltweit - Benzinpreis-Schock: Kanada erlebt größten Benzinpreisanstieg seit 1950
    Foto: OpenAI

    Die kanadischen Benzinpreise werden im März voraussichtlich insgesamt etwa um 21 Prozent steigen, wie die Bank of Montreal (BMO) am Dienstag mitteilte. Das wäre der größte monatliche prozentuale Anstieg der Benzinpreise seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950, wie MT Newswires berichtet. Mit einem Gewicht von 3,2 Prozent im Verbraucherpreisindex wird dieser Faktor allein die Verbraucherpreise im März um fast 0,7 Prozentpunkte anheben, so die Bank. Dabei sind noch keine Auswirkungen auf die Preise für Heizöl, Diesel, Düngemittel und letztlich Lebensmittel zu berücksichtigen. Da die Ölpreise den März auf einem Höchststand beendeten, rechnet die BMO im April nicht mit einer schnellen Entspannung, selbst wenn es im Iran-Konflikt eine günstige Wendung geben sollte.

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Die Benzinpreise an den US-Zapfsäulen sind noch stärker gestiegen und steuern auf einen monatlichen Anstieg von rund 26 Prozent zu – ebenfalls der größte jemals verzeichnete Anstieg, so die Bank. Dieser höhere Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass der Steueranteil an den US-Preisen geringer ist, wodurch sich ein Preisanstieg dort stärker auswirkt. Ein teilweiser Ausgleich besteht darin, dass Benzin im Verbraucherpreisindex mit 2,9 Prozent entsprechend weniger Gewicht hat. Dennoch dürfte Benzin laut BMO allein den Verbraucherpreisindex um mehr als 0,7 Prozentpunkte erhöhen.

    Neben Kanada sind weitere Länder von hohen Benzinpreissteigerungen betroffen. In Vietnam stiegen die Benzinpreise in kurzer Zeit um etwa 50 Prozent. In den USA fielen die Steigerungen mit 26 Prozent ebenfalls noch höher aus. Auch in Australien stiegen in Städten wie Perth die Preise um bis zu 60 Cent pro Liter innerhalb weniger Wochen. In Deutschland wurden Preiserhöhungen von circa 10–15 Prozent als Folge der steigenden globalen Ölpreise durchgesetzt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 107,4USD auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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