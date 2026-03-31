McCormick Aktie startet durch - 31.03.2026

Mit einer Performance von +6,19 % konnte die McCormick Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der McCormick Aktie. Nach einem Plus von +1,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 49,49€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

McCormick & Company ist ein weltweit führender Hersteller von Gewürzen, Kräutern, Saucen und Aromen für Endverbraucher und die Lebensmittelindustrie. Starke Marken (u.a. McCormick, Frank’s RedHot, French’s), breite Distribution und hohe Innovationskraft sichern eine Top-Marktstellung. Wichtige Wettbewerber sind Unilever, Nestlé, Kerry, Ajinomoto. USP: globale Gewürzkompetenz, Tiefe im B2B-Geschäft, starke Markenvielfalt.

Der Kurs der McCormick Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,95 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,95 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

McCormick Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,74 % 1 Monat -20,18 % 3 Monate -16,95 % 1 Jahr -36,13 %

Informationen zur McCormick Aktie

Es gibt 254 Mio. McCormick Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,40 Mrd.EUR € wert.

Ein möglicher Milliarden-Deal mit McCormick bringt Bewegung bei Unilever: Steht dem Konzern jetzt ein historischer Umbau bevor?

Der mögliche Verkauf seines Lebensmittelgeschäfts könnte dem Konsumgüterkonzern Unilever Milliarden in die Kasse spülen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit McCormick & Co , teilte Unilever am Dienstag in London mit. Bei einem …

Der mögliche Verkauf seines Lebensmittelgeschäfts könnte dem Konsumgüterkonzern Unilever Milliarden in die Kasse spülen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit McCormick & Co , teilte Unilever am Dienstag in London mit. Bei einem …

So schlagen sich die Wettbewerber von McCormick

Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Kerry Group (A) notiert im Plus, mit +0,58 %.

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Ob die McCormick Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur McCormick Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.