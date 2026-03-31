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    UNHCR

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    200.000 suchen in Syrien Schutz vor Gewalt im Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 200.000 Menschen flohen seit März nach Syrien
    • Knapp 180.000 waren zuvor Flüchtlinge im Libanon
    • UNHCR versorgt Ankömmlinge, unterstützt 3 Millionen
    UNHCR - 200.000 suchen in Syrien Schutz vor Gewalt im Libanon
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DAMASKUS (dpa-AFX) - Seit Beginn der neuen israelischen Offensive im Libanon Anfang März haben mehr als 200.000 Menschen das Land Richtung Syrien verlassen. Knapp 180.000 sind Syrer, die vor Gewalt in ihrem Heimatland in den Libanon geflüchtet waren, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf berichtet. Auch 28.000 Libanesen, die durch die Angriffe aus dem Süden des Landes geflohen sind, hätten die Grenze auf der Suche nach mehr Sicherheit überquert.

    "Sie kommen erschöpft, traumatisiert und mit nur wenigen Habseligkeiten an", sagte Aseer Al-Madaien, amtierende UNHCR-Vertreterin in Syrien.

    Die Hälfte der Syrer, die das UNHCR befragt hat, will nach eigenen Angaben in Syrien bleiben, die anderen wollen in den Libanon zurückkehren, wenn sich die Lage beruhigt hat. Das UNHCR hilft Ankömmlingen mit Nahrungsmitteln, Medikamenten, Decken, Plastikplanen und ähnlichem. Es unterstützt auch rund drei Millionen intern Vertriebene und Rückkehrer aus dem Ausland, die seit Dezember 2024 in ihren syrischen Heimatdörfern und -städten angekommen sind./oe/DP/stw





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