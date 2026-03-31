JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Ein kompletter Ausstieg aus dem Lebensmittelgeschäft würde den Umsatzanteil von Kosmetik und Gesundheitspflege auf rund 70 Prozent steigen lassen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das passe zur Unternehmensplanung. Hayes bezog sich hierbei auf bestätigte Gespräche des Konsumgüterkonzerns mit dem US-Gewürzhersteller McCormick über ein Gemeinschaftsunternehmen zur Zusammenlegung entsprechender Aktivitäten. Allerdings habe Unilever dieses Geschäft lange als wichtig für Skaleneffekte und Effizienz vor allem in den Schwellenländern bezeichnet und könnte sich nun gezwungen sehen, in den verbleibenden Aktivitäten höhere Skaleneffekte zu erzielen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 52,52EUR auf Tradegate (31. März 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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