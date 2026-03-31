Silberpreis
Silber mit Rally: +3,61 % in 24h auf 72,63 USD
Deutlicher Anstieg: Silber klettert +3,61 % in 24h auf 72,63 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,51 %
|1 Monat
|-25,66 %
|3 Monate
|-5,67 %
|1 Jahr
|+109,18 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,10766USD. Heute, bei 72,63USD, wäre daraus ein Vermögen von 15.064,1USD geworden – ein Plus von +201,28 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist gemischt und vorsichtig. Kurzfristig volatil; Minensektor reagiert zögerlich, Silber heute ca. +4%. Langfristig spekulativ (Insider-Käufe: $900 Silber-Calls für Dez 2026; 12–15x-Bewegung in 9 Monaten). Öl-Szenarien könnten Silber belasten. Unterstützungen um 45–50 USD, Einstieg um 50 USD diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; klares Trendzeichen fehlt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|362,15EUR
|+1,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,38EUR
|+0,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|258,24EUR
|+0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|376,38EUR
|+4,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,59EUR
|+1,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|591,90EUR
|+4,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|379,62EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,87EUR
|+1,18 %
|Long
|1
|0,00
|129,00EUR
|+0,29 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,28EUR
|+1,32 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.