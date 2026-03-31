Silber mit Rally: +3,61 % in 24h auf 72,63 USD

+3,61 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,51 % 1 Monat -25,66 % 3 Monate -5,67 % 1 Jahr +109,18 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 72,63. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,10766USD. Heute, bei 72,63USD, wäre daraus ein Vermögen von 15.064,1USD geworden – ein Plus von +201,28 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist gemischt und vorsichtig. Kurzfristig volatil; Minensektor reagiert zögerlich, Silber heute ca. +4%. Langfristig spekulativ (Insider-Käufe: $900 Silber-Calls für Dez 2026; 12–15x-Bewegung in 9 Monaten). Öl-Szenarien könnten Silber belasten. Unterstützungen um 45–50 USD, Einstieg um 50 USD diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; klares Trendzeichen fehlt.