Silber erlebt schlimmsten Monat seit 15 Jahren – Das sagen Analysten jetzt

Im März 2026 erlebte Silber den schlechtesten Monat seit 15 Jahren. Der Preis des Edelmetalls stürzte um fast 20 Prozent ab. Dieser Rückgang war der stärkste seit dem Crash im September 2011, als der Silberpreis innerhalb eines Monats um 28 Prozent fiel, berichtet CNBC. Doch was bedeutet der jüngste Preisverfall für die Zukunft des Edelmetalls?

Silber galt zusammen mit Gold lange Zeit als sicherer Hafen für Investoren in unsicheren Zeiten. Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran im Februar dieses Jahres hat sich das Blatt jedoch gewendet. Die Schließung der Straße von Hormus – einer der wichtigsten Ölhandelswege der Welt – sorgte nicht nur für explodierende Ölpreise, sondern schickte auch den Silberpreis auf Talfahrt.

Ist der Silbermarkt am Ende?

Laut Analysten wurde der Silbermarkt im Jahr 2025 von Spekulationen über politische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen in der Region angetrieben. Der dramatische Anstieg um 141 Prozent im vergangenen Jahr – der größte seit 1979 – lockte viele Privatanleger an. Doch viele dieser Anleger haben Silber als „schnellen Zock” genutzt und sind mit den ersten Anzeichen von Profitmitnahmen ausgestiegen.

Was sagen die Experten?

Peter Boockvar, CIO bei OnePoint BFG Wealth Partners, erklärte in einem Interview mit CNBC, dass "wir nun die spekulativen Anleger aus dem Markt geschüttelt haben". Das bedeutet, dass sich der Fokus wieder auf die fundamentalen Faktoren des Silbermarktes richten wird. Die Nachfrage aus der Industrie könnte helfen, den Preis zu stabilisieren, besonders da Silber in vielen High-Tech-Anwendungen immer wichtiger wird.

Frank Cappelleri, Marktstratege bei CappThesis, sieht jedoch auch Chancen für Silber, wieder zu steigen, sobald die geopolitische Situation sich beruhigt. Er glaubt, dass Silber wieder in den Bereich von 90 bis 100 US-Dollar je Unze steigen könnte, falls der Konflikt im Nahen Osten entschärft wird und der Ölmarkt sich erholt.

Fazit: Silber bleibt volatil

Während der Preis von Silber derzeit schwankt, bleibt es ein heißes Thema unter Investoren. Die Nachfrage nach Silber bleibt stabil, vor allem durch seine Nutzung in der Industrie. Zudem wird erwartet, dass mögliche Angebotseinbrüche durch die schwierige Gewinnung des Metalls in den kommenden Jahren einen weiteren Preisanstieg begünstigen könnten.

Es bleibt spannend, ob Silber aus diesem Abwärtstrend herauskommt oder ob die Unsicherheiten des Marktes weiterhin drücken. Die nächsten Monate könnten entscheiden, ob Silber wieder als sicherer Hafen oder weiterhin als spekulative Anlage genutzt wird.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



