    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Edelmetallcrash

    53529 Aufrufe 53529 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber erlebt schlimmsten Monat seit 15 Jahren – Das sagen Analysten jetzt

    Silber stürzte im März um fast 20 Prozent ab – der stärkste monatliche Rückgang seit 15 Jahren! Was erwarten Analysten nun? Kommt die Wende, oder geht es noch weiter bergab?

    Für Sie zusammengefasst
    Edelmetallcrash - Silber erlebt schlimmsten Monat seit 15 Jahren – Das sagen Analysten jetzt
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Im März 2026 erlebte Silber den schlechtesten Monat seit 15 Jahren. Der Preis des Edelmetalls stürzte um fast 20 Prozent ab. Dieser Rückgang war der stärkste seit dem Crash im September 2011, als der Silberpreis innerhalb eines Monats um 28 Prozent fiel, berichtet CNBC. Doch was bedeutet der jüngste Preisverfall für die Zukunft des Edelmetalls?

    Was steckt hinter dem Absturz?

    Silber galt zusammen mit Gold lange Zeit als sicherer Hafen für Investoren in unsicheren Zeiten. Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran im Februar dieses Jahres hat sich das Blatt jedoch gewendet. Die Schließung der Straße von Hormus – einer der wichtigsten Ölhandelswege der Welt – sorgte nicht nur für explodierende Ölpreise, sondern schickte auch den Silberpreis auf Talfahrt.

    Ist der Silbermarkt am Ende?

    Laut Analysten wurde der Silbermarkt im Jahr 2025 von Spekulationen über politische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen in der Region angetrieben. Der dramatische Anstieg um 141 Prozent im vergangenen Jahr – der größte seit 1979 – lockte viele Privatanleger an. Doch viele dieser Anleger haben Silber als „schnellen Zock” genutzt und sind mit den ersten Anzeichen von Profitmitnahmen ausgestiegen.

    Was sagen die Experten?

    Peter Boockvar, CIO bei OnePoint BFG Wealth Partners, erklärte in einem Interview mit CNBC, dass "wir nun die spekulativen Anleger aus dem Markt geschüttelt haben". Das bedeutet, dass sich der Fokus wieder auf die fundamentalen Faktoren des Silbermarktes richten wird. Die Nachfrage aus der Industrie könnte helfen, den Preis zu stabilisieren, besonders da Silber in vielen High-Tech-Anwendungen immer wichtiger wird.

    Frank Cappelleri, Marktstratege bei CappThesis, sieht jedoch auch Chancen für Silber, wieder zu steigen, sobald die geopolitische Situation sich beruhigt. Er glaubt, dass Silber wieder in den Bereich von 90 bis 100 US-Dollar je Unze steigen könnte, falls der Konflikt im Nahen Osten entschärft wird und der Ölmarkt sich erholt.

    Fazit: Silber bleibt volatil

    Während der Preis von Silber derzeit schwankt, bleibt es ein heißes Thema unter Investoren. Die Nachfrage nach Silber bleibt stabil, vor allem durch seine Nutzung in der Industrie. Zudem wird erwartet, dass mögliche Angebotseinbrüche durch die schwierige Gewinnung des Metalls in den kommenden Jahren einen weiteren Preisanstieg begünstigen könnten.

    Es bleibt spannend, ob Silber aus diesem Abwärtstrend herauskommt oder ob die Unsicherheiten des Marktes weiterhin drücken. Die nächsten Monate könnten entscheiden, ob Silber wieder als sicherer Hafen oder weiterhin als spekulative Anlage genutzt wird.

     

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Edelmetallcrash Silber erlebt schlimmsten Monat seit 15 Jahren – Das sagen Analysten jetzt Silber stürzte im März um fast 20 Prozent ab – der stärkste monatliche Rückgang seit 15 Jahren! Was erwarten Analysten nun? Kommt die Wende, oder geht es noch weiter bergab?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     