Rekordspende ermöglicht der Universität Cambridge, die Rokos School of Government zu gründen

CAMBRIDGE, England, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Die University of Cambridge hat heute ihr Vorhaben verkündet, die Rokos School of Government zu gründen. Ermöglicht werden soll dies durch eine Spende in Höhe von 190 Millionen Pfund vom Investor Chris Rokos. Es handelt sich dabei vermutlich um die größte Einzelspende, die in jüngster Zeit an eine britische Universität getätigt wurde.

Die Rokos School of Government soll zukünftige Führungskräfte darauf vorbereiten, die immer anspruchsvolleren Anforderungen inländischer und internationaler politischer Herausforderungen in einer neuen und komplexen Welt großen strukturellen Wandels zu bewältigen.

Rokos hat zugestimmt, eine anfängliche Unterstützung von 130 Millionen Pfund zu leisten und weitere Geldmittel von bis zu 60 Millionen Pfund zur Verfügung zu stellen. Etwaige nachfolgend höhere Beträge sind von der Universität Cambridge aufzubringen. * Die Universität steuert auch das unbebaute Grundstück im Cambridge West Innovation District bei, auf dem die School of Government gebaut werden soll.

Von grundlegender Bedeutung für die Arbeit der Schule ist der direkte Zugang zu Cambridges renommiertem Fachwissen in den Bereichen Technologie und Naturwissenschaften sowie zu Fachgebieten, die normalerweise eher den Sozial- und Geisteswissenschaften zugeordnet werden.

Chris Rokos kommentierte: „Ich hatte das große Glück, eine gute Schulbildung zu erhalten, die meinen weiteren Lebensweg maßgeblich geprägt hat. Ich möchte dem Land gerne etwas zurückgeben. Ich hoffe, dass sich der Einfluss der Rokos School of Government in der ganzen Welt mit der Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der weichen Macht entwickelt, die dem Vereinigten Königreich sehr zugutegekommen ist."

Professor Deborah Prentice, Vice-Chancellor der Universität Cambridge, erklärte: „Die enormen Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht, erfordern grundlegend neue Denkweisen und Führungskonzepte. Die Universität Cambridge ist mit ihren fachübergreifenden Kompetenzen und ihrer Innovationskraft in einer einzigartigen Position, um diese Entwicklung voranzutreiben.

Dank Chris' großzügiger Unterstützung wird die Rokos School of Government ein Ort werden, an dem Führungskräfte und Regierungen – sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen – zusammen mit Expertinnen und Experten aus unseren Institutionen die Einblicke und Lösungen entwickeln, die gebraucht werden, um auf unsere sich schnell verändernde Welt zu reagieren."