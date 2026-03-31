JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie bei Kindern seien erfolgreich ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies verringere die Risiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 168,9EUR auf Tradegate (31. März 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
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