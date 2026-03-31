JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie bei Kindern seien erfolgreich ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies verringere die Risiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 168,9EUR auf Tradegate (31. März 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

