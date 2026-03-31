Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens
Klimastrategie belegt Vorreiterrolle der UmweltBank
belegt damit, dass ihre Geschäftstätigkeit bereits heute im Einklang mit dem
Pariser Klimaabkommen ist. Wissenschaftlich nachgewiesen wird dies durch eine
externe Validierung der Science Based Targets Initiative (SBTi). Die UmweltBank
nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Ihr Kreditportfolio muss nicht erst an den
Pariser Klimazielen ausgerichtet werden, sondern ist bereits heute
1,5-Grad-konform.
"Die UmweltBank ist weltweit das erste und bislang einzige Finanzinstitut, dem
es gelungen ist, sogenannte Maintenance Targets von der SBTi validieren zu
lassen. Diese Ziele sind besonders anspruchsvoll, da sie nur von Unternehmen
definiert werden können, deren Geschäftsmodell bereits heute mit dem
1,5-Grad-Ziel im Einklang steht. Damit unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle
im nachhaltigen Banking", erklärt Goran Basic, Mitglied des Vorstands der
UmweltBank.
Mit ihrer Klimastrategie setzt sich die UmweltBank ambitionierte kurzfristige
Klimaziele bis 2030 - sogenannte Near-Term-targets. Diese beschreiben, in
welchem Umfang ein Unternehmen seine Emissionen senken muss, um auf einen
1,5-Grad-Kurs zu gelangen. Für die wissenschaftliche Validierung ihrer Ziele
arbeitet die UmweltBank mit der Science Based Targets initiative zusammen. Die
unabhängige Organisation überprüft, ob Klimaziele zur Begrenzung der
Erderwärmung auf 1,5 Grad beitragen und ob Unternehmen einen glaubwürdigen
Reduktionspfad verfolgen. Die Analyse von SBTi belegt, dass das Geschäftsmodell
der UmweltBank bereits heute unter dem Emissionsniveau liegt, das für die
1,5-Grad-Kompatibilität erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Klimastrategie der UmweltBank
(https://www.umweltbank.de/warum-umweltbank/klimastrategie/)
Datenbank der Science Based Targets Initiative
(https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard)
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6247079
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 3,77 auf Tradegate (31. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 155,64 Mio..
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