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    Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens

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    Klimastrategie belegt Vorreiterrolle der UmweltBank

    Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens - Klimastrategie belegt Vorreiterrolle der UmweltBank
    Foto: adobe.stock.com
    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat ihre Klimastrategie veröffentlicht und
    belegt damit, dass ihre Geschäftstätigkeit bereits heute im Einklang mit dem
    Pariser Klimaabkommen ist. Wissenschaftlich nachgewiesen wird dies durch eine
    externe Validierung der Science Based Targets Initiative (SBTi). Die UmweltBank
    nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Ihr Kreditportfolio muss nicht erst an den
    Pariser Klimazielen ausgerichtet werden, sondern ist bereits heute
    1,5-Grad-konform.

    "Die UmweltBank ist weltweit das erste und bislang einzige Finanzinstitut, dem
    es gelungen ist, sogenannte Maintenance Targets von der SBTi validieren zu
    lassen. Diese Ziele sind besonders anspruchsvoll, da sie nur von Unternehmen
    definiert werden können, deren Geschäftsmodell bereits heute mit dem
    1,5-Grad-Ziel im Einklang steht. Damit unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle
    im nachhaltigen Banking", erklärt Goran Basic, Mitglied des Vorstands der
    UmweltBank.

    Mit ihrer Klimastrategie setzt sich die UmweltBank ambitionierte kurzfristige
    Klimaziele bis 2030 - sogenannte Near-Term-targets. Diese beschreiben, in
    welchem Umfang ein Unternehmen seine Emissionen senken muss, um auf einen
    1,5-Grad-Kurs zu gelangen. Für die wissenschaftliche Validierung ihrer Ziele
    arbeitet die UmweltBank mit der Science Based Targets initiative zusammen. Die
    unabhängige Organisation überprüft, ob Klimaziele zur Begrenzung der
    Erderwärmung auf 1,5 Grad beitragen und ob Unternehmen einen glaubwürdigen
    Reduktionspfad verfolgen. Die Analyse von SBTi belegt, dass das Geschäftsmodell
    der UmweltBank bereits heute unter dem Emissionsniveau liegt, das für die
    1,5-Grad-Kompatibilität erforderlich ist.

    Weitere Informationen:

    Klimastrategie der UmweltBank
    (https://www.umweltbank.de/warum-umweltbank/klimastrategie/)

    Datenbank der Science Based Targets Initiative
    (https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard)

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
    wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
    Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
    Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
    Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
    Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
    Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
    Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
    Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
    aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
    der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
    gezogen werden.

    Pressekontakt:

    Oliver Patzsch
    Pressesprecher
    Manager Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1305
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
    Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6247079
    OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 3,77 auf Tradegate (31. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 155,64 Mio..




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