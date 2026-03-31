Klimastrategie belegt Vorreiterrolle der UmweltBank

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 3,77 auf Tradegate (31. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 155,64 Mio..

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat ihre Klimastrategie veröffentlicht undbelegt damit, dass ihre Geschäftstätigkeit bereits heute im Einklang mit demPariser Klimaabkommen ist. Wissenschaftlich nachgewiesen wird dies durch eineexterne Validierung der Science Based Targets Initiative (SBTi). Die UmweltBanknimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Ihr Kreditportfolio muss nicht erst an denPariser Klimazielen ausgerichtet werden, sondern ist bereits heute1,5-Grad-konform."Die UmweltBank ist weltweit das erste und bislang einzige Finanzinstitut, demes gelungen ist, sogenannte Maintenance Targets von der SBTi validieren zulassen. Diese Ziele sind besonders anspruchsvoll, da sie nur von Unternehmendefiniert werden können, deren Geschäftsmodell bereits heute mit dem1,5-Grad-Ziel im Einklang steht. Damit unterstreichen wir unsere Vorreiterrolleim nachhaltigen Banking", erklärt Goran Basic, Mitglied des Vorstands derUmweltBank.Mit ihrer Klimastrategie setzt sich die UmweltBank ambitionierte kurzfristigeKlimaziele bis 2030 - sogenannte Near-Term-targets. Diese beschreiben, inwelchem Umfang ein Unternehmen seine Emissionen senken muss, um auf einen1,5-Grad-Kurs zu gelangen. Für die wissenschaftliche Validierung ihrer Zielearbeitet die UmweltBank mit der Science Based Targets initiative zusammen. Dieunabhängige Organisation überprüft, ob Klimaziele zur Begrenzung derErderwärmung auf 1,5 Grad beitragen und ob Unternehmen einen glaubwürdigenReduktionspfad verfolgen. Die Analyse von SBTi belegt, dass das Geschäftsmodellder UmweltBank bereits heute unter dem Emissionsniveau liegt, das für die1,5-Grad-Kompatibilität erforderlich ist.Weitere Informationen:Klimastrategie der UmweltBank(https://www.umweltbank.de/warum-umweltbank/klimastrategie/)Datenbank der Science Based Targets Initiative(https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard)Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus denBereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie dieEnergiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einemGirokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequentenFokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerteWelt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München imMarktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Dieaktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Ausder Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunftgezogen werden.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: mailto:ir@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole HandschuherVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6247079OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808