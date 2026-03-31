Wasserkrise auf Zypern - Behörden verschärfen Sparmaßnahmen

Hintergrund ist die angespannte Lage der Wasserressourcen auf der Mittelmeerinsel. Ziel der Maßnahmen ist es, den Verbrauch zu senken, um mögliche Wasserabschaltungen im Sommer zu vermeiden. Die Wasserspeicher waren Ende März nur zu 31,5 Prozent gefüllt, teilte die zuständige Behörde mit. Hoffnungen auf mehr Wasser schwinden; die Regenzeit endet nämlich auf Zypern spätestens Ende April.

NIKOSIA (dpa-AFX) - Auf der Urlaubsinsel Zypern werden die Trinkwasser-Sparmaßnahmen ausgeweitet. Wie Behördenvertreter mitteilten, wurde bereits der Wasserdruck in den Versorgungsnetzen der Touristenhochburg Larnaka gesenkt - und eine Aufklärungskampagne gestartet.

Neue Entsalzungsanlagen sollen helfen



Die Bevölkerung wird zu einem bewussteren Umgang mit Wasser aufgerufen. So empfiehlt das Wasseramt, kürzer zu duschen, Autos nicht mit dem Schlauch zu waschen und Wasch- sowie Geschirrspülmaschinen nur voll beladen laufen zu lassen.

Zur Bekämpfung der Wasserkrise sollen auch neue Entsalzungsanlagen gebaut werden. Zwölf Anlagen sind bereits in Betrieb, aber sie reichen nicht aus, sagen Bürgermeister der Touristenhochburgen an der Südküste der Insel./tt/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 6,578 auf Tradegate (31. März 2026, 13:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %. Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd.. TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +67,48 %/+37,03 % bedeutet.



