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    Wasserkrise auf Zypern - Behörden verschärfen Sparmaßnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zypern senkt Wasserdruck in Larnaka und klärt auf
    • Wasserspeicher bei 31,5 Prozent Füllstand Ende März
    • Zwölf Entsalzungsanlagen laufen, mehr geplant
    Wasserkrise auf Zypern - Behörden verschärfen Sparmaßnahmen
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Auf der Urlaubsinsel Zypern werden die Trinkwasser-Sparmaßnahmen ausgeweitet. Wie Behördenvertreter mitteilten, wurde bereits der Wasserdruck in den Versorgungsnetzen der Touristenhochburg Larnaka gesenkt - und eine Aufklärungskampagne gestartet.

    Hintergrund ist die angespannte Lage der Wasserressourcen auf der Mittelmeerinsel. Ziel der Maßnahmen ist es, den Verbrauch zu senken, um mögliche Wasserabschaltungen im Sommer zu vermeiden. Die Wasserspeicher waren Ende März nur zu 31,5 Prozent gefüllt, teilte die zuständige Behörde mit. Hoffnungen auf mehr Wasser schwinden; die Regenzeit endet nämlich auf Zypern spätestens Ende April.

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    Neue Entsalzungsanlagen sollen helfen

    Die Bevölkerung wird zu einem bewussteren Umgang mit Wasser aufgerufen. So empfiehlt das Wasseramt, kürzer zu duschen, Autos nicht mit dem Schlauch zu waschen und Wasch- sowie Geschirrspülmaschinen nur voll beladen laufen zu lassen.

    Zur Bekämpfung der Wasserkrise sollen auch neue Entsalzungsanlagen gebaut werden. Zwölf Anlagen sind bereits in Betrieb, aber sie reichen nicht aus, sagen Bürgermeister der Touristenhochburgen an der Südküste der Insel./tt/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 6,578 auf Tradegate (31. März 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +67,48 %/+37,03 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Iran‑Konflikts auf TUI: sinkende Buchungen, mögliche Umsatz‑/EBIT‑Einbußen und Gefahr einer Gewinnwarnung vs. teilweise gehedgte Treibstoffkosten. Erwähnt werden Margen durch höhere Preise, Q‑Bericht als Kurstrigger, 0,9% Short‑Positionen, institutionelle Käufe, Einstiegschance bei tieferen Kursen und Wachstum bei River Cruises.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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