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    First Phosphate schließt Infill-Bohrprogramm ab

    First Phosphate schließt Infill-Bohrprogramm ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec – 31. März 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, den Abschluss seines Infill-Bohrprogramms bekannt zu geben, das am 21. Oktober 2025 auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec) eingeleitet wurde.

     

    Im Zuge der Bohrkampagne wurde eine ausgedehnte und durchgehende Mineralisierung bestätigt, die sich über den bestehenden Horizont der ersten Ressourcenschätzung erstreckt. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden außerdem zwei neue Phosphatabschnitte jeweils in der Northern Zone und der Southern Zone, östlich der bestehenden Mineralisierungszone, durchteuft. Das erste Bohrprogramm über 30.000 Meter wurde um Detailbohrungen über zusätzlich 10.000 Meter ergänzt, um ein besseres Verständnis für diese neuen Durchschneidungen zu gewinnen und zusätzliche Mineralisierungsbereiche in der Tiefe verschiedener Bereiche der Northern Zone und der Southern Zone zu erkunden.

     

    Das Unternehmen ist derzeit mit der Aufarbeitung der gesamten Bohrergebnisse aus seiner ersten und auch seiner erweiterten Bohrkampagne über insgesamt rund 40.000 Bohrmeter beschäftigt. Das geologische Modell für das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche soll damit in den kommenden Wochen entsprechend aktualisiert werden.

     

    „Wir haben es geschafft, in nicht einmal 3,5 Jahren im Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche eine Mineralisierung zu lokalisieren, Bohrungen durchzuführen und ein bedeutendes geologisches Modell zu erstellen“, freut sich Gilles Laverdière, Chief Geologist von First Phosphate. „Dass wir nach der Erstentdeckung so rasche Fortschritte erzielen konnten, ist der außergewöhnlichen Kontinuität der Phosphatmineralisierung und unserem effizienten Explorationsansatz geschuldet.“

     

    Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Gilles Laverdière nach 48 Jahren Tätigkeit im Dienste der Bergbaubranche als Chief Geologist aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Sein Teamkollege Steeve Lavoie, PGeo., wird die Funktion des Chief Geologist übernehmen. Steeve kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration verweisen und war vor seinem Einstieg bei First Phosphate im November 2025 zuletzt bei Agnico Eagle Mines tätig.

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