Gold rast nach oben – Kurs bei 4.575,97 USD

+1,36 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,65 % 1 Monat -15,99 % 3 Monate +4,12 % 1 Jahr +46,53 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.575,97. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.122,87USD. Heute notiert Gold bei 4.575,97USD. Ihr Einsatz wäre nun 14.653,1USD wert – ein Zuwachs von +46,53 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Gold-Sentiment: Juni-Käufe und Inflationsschutz als Treiber; Analysten-Prognosen sehen Aufwärtspotenzial bei Rücksetzern (z. B. 6.300 USD). Verkaufs-Signale bei negativen News; Debatten über Charttechnik vs. Nachrichten. Insgesamt bleibt Gold abhängig von Inflations- und Zins-Signalen; 14-Tage-Kursentwicklung uneinheitlich, Fokus auf Zinssenkungen.