Goldpreis
Gold rast nach oben – Kurs bei 4.575,97 USD
Gold im Höhenflug: +1,36 % plus, aktuell 4.575,97 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,65 %
|1 Monat
|-15,99 %
|3 Monate
|+4,12 %
|1 Jahr
|+46,53 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.122,87USD. Heute notiert Gold bei 4.575,97USD. Ihr Einsatz wäre nun 14.653,1USD wert – ein Zuwachs von +46,53 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Gold-Sentiment: Juni-Käufe und Inflationsschutz als Treiber; Analysten-Prognosen sehen Aufwärtspotenzial bei Rücksetzern (z. B. 6.300 USD). Verkaufs-Signale bei negativen News; Debatten über Charttechnik vs. Nachrichten. Insgesamt bleibt Gold abhängig von Inflations- und Zins-Signalen; 14-Tage-Kursentwicklung uneinheitlich, Fokus auf Zinssenkungen.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|363,30EUR
|+1,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,72EUR
|+1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|258,78EUR
|+1,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|377,14EUR
|+4,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,14EUR
|+2,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|592,40EUR
|+4,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|380,38EUR
|+1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,05EUR
|+1,41 %
|Long
|1
|0,00
|129,00EUR
|+0,29 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,25EUR
|+1,00 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.