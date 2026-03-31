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    Unsichtbare Engpässe

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    Abseits von Öl: Der Iran-Krieg treibt neue Rohstoffpreise nach oben

    Nicht nur Öl wird teurer: Der Iran-Krieg bringt zentrale Rohstoffe für Chips unter Druck – mit Folgen für KI, Industrie und Verteidigung weltweit.

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    Unsichtbare Engpässe - Abseits von Öl: Der Iran-Krieg treibt neue Rohstoffpreise nach oben
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Krieg im Iran bringt die globalen Rohstoffmärkte zunehmend aus dem Gleichgewicht. Während die Aufmerksamkeit auf Ölpreisen liegt, steigen die Preise für weniger bekannte, aber entscheidende Materialien deutlich. Wolfram, Schwefel und Helium verteuern sich teils stärker als Energie, wie CNBC berichtet.

    Diese Stoffe sind essenziell für die Halbleiterproduktion. Wolfram sorgt für elektrische Verbindungen in Chips, Schwefelsäure reinigt Wafer. Helium stabilisiert Fertigungsprozesse, indem es unerwünschte chemische Reaktionen verhindert. Damit treffen die Engpässe direkt die Produktion von Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Verteidigungssystemen.

    China verschärft Kontrolle über Lieferketten

    Bereits vor Kriegsbeginn hatte China seine Kontrolle über kritische Rohstoffe ausgeweitet. Das Land beschränkte Wolframexporte und verschärfte die Regulierung von Schwefelsäure. Gleichzeitig stiegen die Heliumimporte deutlich.

    Die geopolitischen Spannungen mit den USA treiben diese Strategie zusätzlich an. Der aktuelle Konflikt verstärkt die Lage weiter, da wichtige Handelsrouten wie die Straße von Hormus beeinträchtigt sind. Dadurch dreht sich ein Überangebot schnell in einen Mangel um.

    Analysten von Goldman Sachs berichten nach zahlreichen Marktgesprächen: "Zwar gilt die chinesische Lieferkette als widerstandsfähiger als die vieler anderer Länder, doch ist das Risiko von Versorgungsengpässen bei Chemikalien als Rohstoffe für Hersteller in bestimmten Segmenten laut den Rückmeldungen höher als erwartet."

     

    Wolfram erreicht Rekordpreise

    Wolframpreise kletterten zuletzt auf über 3000 US-Dollar pro Tonne und haben sich seit Dezember mehr als verdreifacht. Die Nachfrage aus der Rüstungsindustrie ist hoch.

    Almonty-Chef Lewis Black sagte gegenüber CNBC: "Es gibt kein Material, das man horten könnte. Das ist wahrscheinlich die größte Veränderung." Trotz stabiler Nachfrage verschärft sich die Knappheit strukturell.

    Schwefelmarkt unter Druck

    Auch Schwefel verteuert sich deutlich. In China stiegen die Preise im März um rund 13 Prozent auf 621 US-Dollar pro Tonne. In Afrika liegen sie laut Marktbeobachtern bereits über 30 Prozent höher als vor dem Krieg.

    Analysten von S&P Global warnen: Eine Blockade von zwei bis drei Monaten könnte einen "schweren Angebotsschock" auslösen. Besonders kritisch ist die Abhängigkeit: 56 Prozent der chinesischen Schwefelimporte stammen aus dem Nahen Osten. HSBC spricht bereits von einem "Super-Squeeze" in diesem Markt.

    Heliumversorgung gerät ins Wanken

    Heliumpreise haben sich seit Kriegsbeginn etwa verdoppelt. Besonders schwer wiegt ein Angriff auf eine Industrieanlage in Katar, das rund ein Drittel der weltweiten Produktion stellt.

    Experte Christopher Ecclestone warnt: Die Versorgung werde sich nicht schnell erholen. Gleichzeitig fehlen vielerorts Vorräte. "Rüstungsunternehmen sollten über riesige Wolframvorräte verfügen, tun dies aber nicht", sagt er CNBC.

    Neue Verwundbarkeit der Weltwirtschaft

    Die aktuellen Engpässe sind der nächste Schock nach Pandemie und Ukraine-Krieg. Unternehmen diversifizieren ihre Lieferketten, während Staaten wie China ihre Vorräte ausbauen.

    Die Rhodium Group erwartet, dass der Zugang zu Rohstoffen künftig häufiger Teil geopolitischer Verhandlungen wird.

    Ecclestone zieht ein ernüchterndes Fazit: "Die Welt ist faul geworden. Sie glaubt, das Leben sei wie ein Supermarkt, das Produkt sei eine Packung Cornflakes oder ein paar Tonnen Schwefelsäure." Doch genau dieses System gerät nun ins Wanken.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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