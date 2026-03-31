Trümmerteile von Drohne entdeckt

TALLINN (dpa-AFX) - Auf einem Feld Südosten Estlands sind Trümmerteile einer Drohne gefunden worden. Nach Angaben der Polizei haben Sicherheitskräfte den Fundort abgesperrt und untersuchen die Gegenstände. Von estnischen Medien veröffentlichte Bilder zeigen einen Propeller und kleine Einzelteile, die in einem Feld liegen. Auch Hinweise auf mögliche Funde von Drohnentrümmern an anderen Orten würden überprüft, teilte die Polizei des an Russland grenzenden Ostseestaats mit, der zur EU und zur Nato gehört.

Die Ukraine hatte in der Nacht zum Dienstag zum wiederholten Mal den russischen Öl- und Gashafen Ust-Luga an der Ostsee bei St. Petersburg angegriffen. Nach Angaben des estnischen Militärs drangen mehrere Drohnen auch in den Luftraum des baltischen Landes ein. Die Flugobjekte seien von Radarsystemen und von in Estland stationierten Nato-Kampfjets gesichtet worden.

Ein Militärsprecher sagte auf einer Pressekonferenz, dass sich weniger als zehn ausländische Drohnen im estnischen Luftraum befunden hätten, die aus südlicher und östlicher Richtung gekommen seien. Keines der Flugobjekte sei auf estnischem Gebiet abgeschossen worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Dabei greift das ukrainische Militär mit Drohnen und Raketen auch Ziele in Russland an./awe/DP/nas



