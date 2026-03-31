    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/INR WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/INR

    2028 größer als Deutschland

    1845 Aufrufe 1845 0 Kommentare 0 Kommentare

    Indiens Wirtschaft boomt, doch die Währung fällt ins Bodenlose

    Indien ist der Wachstumsmotor der Welt, doch die Rupie taumelt von einem Rekordtief zum nächsten. Wie kann das sein?

    Für Sie zusammengefasst
    2028 größer als Deutschland - Indiens Wirtschaft boomt, doch die Währung fällt ins Bodenlose
    Foto: wO-Gemini

    Während die Weltwirtschaft mit Unsicherheiten kämpft, liefert Indien beeindruckende Zahlen: Mit einem geschätzten Wachstum von 7,6 Prozent für das Finanzjahr 2025/26 und der Prognose, die Marke von 4 Billionen US-Dollar beim BIP im nächsten Jahr komfortabel zu überschreiten, ist das bevölkerungsreichste Land der unangefochtene Wachstumschampion unter den großen Volkswirtschaften. Doch der Blick auf die Devisenmärkte zeichnet ein düsteres Bild. Wie passt das zusammen?

    Am vergangenen Wochenende fiel die indische Rupie (INR) gegenüber dem Euro und dem US-Dollar auf ein neues Allzeittief. Ein US-Dollar ist zeitweise über die Marke von 95 Rupien hochgeschnellt – ein Wertverlust von fast 30 Prozent in nur 5 Jahren. Zum Euro beträgt das Minus in diesem Zeitraum etwa 25 Prozent.

    Das Problem ist hausgemacht und gleichzeitig globaler Natur. Indiens Erfolg basiert auf einer massiven industriellen Expansion, die einen unstillbaren Hunger nach Energie erzeugt. Da Indien fast 90 Prozent seines Erdölbedarfs importiert, wird das Land Opfer seines eigenen Erfolgs. Steigende Ölpreise – befeuert durch den jüngsten Iran-Konflikt – reißen tiefe Löcher in die Handelsbilanz. Indien muss immer mehr US-Dollar kaufen, um seine Energierechnungen zu begleichen, was die eigene Währung massiv unter Verkaufsdruck setzt. Der Ölhandel mit Russland, der über Rupien und Rubel läuft, kann nur einen kleinen Teil des Bedarfs decken.

    Zusätzlich leidet die Rupie unter der globalen Risikoaversion. In Krisenzeiten ziehen internationale Investoren ihr Kapital aus Schwellenländern ab und schichten es in den Greenback um. Allein im März 2026 zogen globale Fonds rund 12 Milliarden US-Dollar aus indischen Aktien ab, zeigen Bloomberg-Daten. Dieser Kapitalabfluss wiegt schwerer als die positiven Nachrichten über das heimische BIP-Wachstum.

    Ein besonderer Dorn im Auge der indischen Zentralbank (RBI) ist der sogenannte Offshore-Handel. In Finanzzentren wie Singapur, London und New York wird mit der Rupie spekuliert, ohne dass die Händler physischen Zugriff auf die indischen Märkte benötigen. Die RBI versucht zwar, diesen spekulativen Wetten den Riegel vorzuschieben, ist damit aber nur begrenzt erfolgreich. Zudem kommen sie Interventionen teuer zu stehen: In nur drei Wochen im März verbrannte die RBI über 30 Milliarden US-Dollar ihrer Devisenreserven, um den freien Fall der Rupie zu bremsen.

    Analysten warnen, dass die RBI die Symptome zwar lindern könne, aber nicht die Ursache heilen. Solange die geopolitischen Spannungen den Ölpreis hochhalten und der US-Dollar als weltweite Leitwährung dominiert, bleibt die Rupie anfällig. Selbst wenn es der Notenbank gelingt, die Spekulation erschweren, entscheiden am Ende die fundamentalen makroökonomischen Kräfte über die Kursentwicklung.

    Für Indien bleibt die Lage ein Drahtseilakt. Einerseits lockt das Land Investoren mit Rekordwachstum an, andererseits schreckt die schwache Währung jene ab, die Wechselkursverluste fürchten. Ob Indien den Sprung zur Weltmacht schafft, hängt nicht zuletzt auch davon ab, ob seine Währung dabei nicht auf der Strecke bleibt. Die Ziele sind hoch gesteckt: Prognosen zufolge wird Indien bereits 2028 Deutschland überholen und zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    2028 größer als Deutschland Indiens Wirtschaft boomt, doch die Währung fällt ins Bodenlose Indien ist der Wachstumsmotor der Welt, doch die Rupie taumelt von einem Rekordtief zum nächsten. Wie kann das sein?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     