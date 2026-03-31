Indien wird Deutschland 2028 überholen, doch die Währung fällt ins Bodenlose

Am vergangenen Wochenende fiel die indische Rupie (INR) gegenüber dem Euro und dem US-Dollar auf ein neues Allzeittief. Ein US-Dollar ist zeitweise über die Marke von 95 Rupien hochgeschnellt – ein Wertverlust von fast 30 Prozent in nur 5 Jahren. Zum Euro beträgt das Minus in diesem Zeitraum etwa 25 Prozent.

Während die Weltwirtschaft mit Unsicherheiten kämpft, liefert Indien beeindruckende Zahlen: Mit einem geschätzten Wachstum von 7,6 Prozent für das Finanzjahr 2025/26 und der Prognose, die Marke von 4 Billionen US-Dollar beim BIP im nächsten Jahr komfortabel zu überschreiten, ist das bevölkerungsreichste Land der unangefochtene Wachstumschampion unter den großen Volkswirtschaften. Doch der Blick auf die Devisenmärkte zeichnet ein düsteres Bild. Wie passt das zusammen?

Das Problem ist hausgemacht und gleichzeitig globaler Natur. Indiens Erfolg basiert auf einer massiven industriellen Expansion, die einen unstillbaren Hunger nach Energie erzeugt. Da Indien fast 90 Prozent seines Erdölbedarfs importiert, wird das Land Opfer seines eigenen Erfolgs. Steigende Ölpreise – befeuert durch den jüngsten Iran-Konflikt – reißen tiefe Löcher in die Handelsbilanz. Indien muss immer mehr US-Dollar kaufen, um seine Energierechnungen zu begleichen, was die eigene Währung massiv unter Verkaufsdruck setzt. Der Ölhandel mit Russland, der über Rupien und Rubel läuft, kann nur einen kleinen Teil des Bedarfs decken.

Zusätzlich leidet die Rupie unter der globalen Risikoaversion. In Krisenzeiten ziehen internationale Investoren ihr Kapital aus Schwellenländern ab und schichten es in den Greenback um. Allein im März 2026 zogen globale Fonds rund 12 Milliarden US-Dollar aus indischen Aktien ab, zeigen Bloomberg-Daten. Dieser Kapitalabfluss wiegt schwerer als die positiven Nachrichten über das heimische BIP-Wachstum.

Ein besonderer Dorn im Auge der indischen Zentralbank (RBI) ist der sogenannte Offshore-Handel. In Finanzzentren wie Singapur, London und New York wird mit der Rupie spekuliert, ohne dass die Händler physischen Zugriff auf die indischen Märkte benötigen. Die RBI versucht zwar, diesen spekulativen Wetten den Riegel vorzuschieben, ist damit aber nur begrenzt erfolgreich. Zudem kommen sie Interventionen teuer zu stehen: In nur drei Wochen im März verbrannte die RBI über 30 Milliarden US-Dollar ihrer Devisenreserven, um den freien Fall der Rupie zu bremsen.

Analysten warnen, dass die RBI die Symptome zwar lindern könne, aber nicht die Ursache heilen. Solange die geopolitischen Spannungen den Ölpreis hochhalten und der US-Dollar als weltweite Leitwährung dominiert, bleibt die Rupie anfällig. Selbst wenn es der Notenbank gelingt, die Spekulation erschweren, entscheiden am Ende die fundamentalen makroökonomischen Kräfte über die Kursentwicklung.

Für Indien bleibt die Lage ein Drahtseilakt. Einerseits lockt das Land Investoren mit Rekordwachstum an, andererseits schreckt die schwache Währung jene ab, die Wechselkursverluste fürchten. Ob Indien den Sprung zur Weltmacht schafft, hängt nicht zuletzt auch davon ab, ob seine Währung dabei nicht auf der Strecke bleibt. Die Ziele sind hoch gesteckt: Prognosen zufolge wird Indien bereits 2028 Deutschland überholen und zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion