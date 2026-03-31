RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" belassen. Laut der RBC-Preisüberwachungssoftware dürften die weltweiten Preise für Luxusgüter im ersten Quartal 2026 um durchschnittlich 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollte der Bereich Schmuck um 9 Prozent angezogen haben, Bekleidung und Bettwäsche um 2 Prozent. Nach Regionen betrachtet seien die größten Preisanstiege in den USA, Japan und China zu verzeichnen, während sie in Europa moderat ausgefallen seien./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 460,2EUR auf Tradegate (31. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 483,11 € , was eine Steigerung von +4,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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