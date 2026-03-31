Börsen Update Europa - 31.03. - FTSE Athex 20 stark +3,50 %

Der MDAX bewegt sich bei 28.132,15 PKT und steigt um +1,63 %. Top-Werte: Redcare Pharmacy +13,63 %, Bechtle +5,03 %, Lanxess +4,87 % Flop-Werte: Delivery Hero -2,95 %, FUCHS Pref -0,97 %, AIXTRON -0,95 %

Der DAX bewegt sich bei 22.742,02 PKT und steigt um +1,32 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,12 %, Infineon Technologies +2,98 %, RWE +2,26 % Flop-Werte: BASF -0,06 %, BMW +0,10 %, Symrise +0,35 %

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:49) bei 3.423,71 PKT und steigt um +1,56 %.

Top-Werte: Nagarro +7,38 %, Bechtle +5,03 %, HENSOLDT +4,83 %

Flop-Werte: Ottobock -1,72 %, AIXTRON -0,95 %, SILTRONIC AG -0,95 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.579,68 PKT und gewinnt bisher +1,20 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,12 %, UniCredit +3,07 %, Infineon Technologies +2,98 %

Flop-Werte: Hermes International -0,60 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,18 %, Schneider Electric -0,15 %

Der ATX steht bei 5.367,76 PKT und gewinnt bisher +1,35 %.

Top-Werte: PORR +4,04 %, CA-Immobilien-Anlagen +3,51 %, BAWAG Group +3,22 %

Flop-Werte: Andritz -1,20 %, Lenzing -1,15 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,88 %

Der SMI bewegt sich bei 12.806,54 PKT und steigt um +1,16 %.

Top-Werte: UBS Group +3,58 %, Swiss Life Holding +2,17 %, Kuehne + Nagel International +1,93 %

Flop-Werte: Givaudan -0,20 %, Sika +0,19 %, Holcim +0,21 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.823,29 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Capgemini +3,99 %, ArcelorMittal +3,14 %, Euronext +2,98 %

Flop-Werte: Bureau Veritas -2,44 %, Pernod Ricard -1,69 %, Hermes International -0,60 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:57:24) bei 2.924,68 PKT und steigt um +1,69 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,05 %, Sandvik +2,92 %, SKF (B) +2,83 %

Flop-Werte: AstraZeneca +0,44 %, Alfa Laval +0,73 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,06 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:58:21) bei 5.030,00 PKT und steigt um +3,50 %.

Top-Werte: Viohalco +3,64 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,56 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,99 %

Flop-Werte: Jumbo -3,79 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,94 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,25 %