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    Energiekontor Aktie weiter aufwärts - +10,59 % - 31.03.2026

    Am 31.03.2026 ist die Energiekontor Aktie, bisher, um +10,59 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Besonders beachtet! - Energiekontor Aktie weiter aufwärts - +10,59 % - 31.03.2026
    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

    Energiekontor Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.03.2026

    Mit einer Performance von +10,59 % konnte die Energiekontor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Energiekontor Aktie. Nach einem Plus von +2,40 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,90, mit einem Plus von +10,59 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Energiekontor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,05 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Energiekontor Aktie damit um +17,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,15 %. Im Jahr 2026 gab es für Energiekontor bisher ein Minus von -1,05 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

    Energiekontor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,26 %
    1 Monat -9,15 %
    3 Monate -1,05 %
    1 Jahr -30,10 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Energiekontor: Kurs ca. 39 € mit hohem Xetra-Umlauf; Leerverkäufer- und technische Volatilitätsdiskussion rund Ex-Tage. Fundament: starke 2025er Zahlen, KGV ca. 12, starkes Wachstum; Dividende auf 1 € erhöht, Diskussion über Auswirkungen auf Short-Seller. Umfeld: steigende Projektkosten, sinkende Zuschlagswerte; dennoch positives Sentiment durch Strom-/Gaspreisentwicklung. Ausblick vorsichtig.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 541,65 Mio.EUR € wert.

    Regulierung und Kosten könnten Energiekontor ausbremsen - Kursplus


    Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor ringt weiter mit Unsicherheiten in der Projektumsetzung. Der wirtschaftliche Druck auf einzelne Projekte nehme zu, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bremen mit. Schon 2025 …

    Energiekontor setzen Erholung nach Zahlen und Zielen fort


    Die Aktie von Energiekontor hat am Dienstag ihre Vortageserholung schwungvoll fortgesetzt. Nach vorgelegten Zahlen für 2025 und Zielen für das neue Jahr stieg das im Nebenwerte-Index SDax notierte Papier um die Mittagszeit mit plus 7,0 Prozent auf …

    Feiert sie nun ein großes Comeback?


    Die Energiekontor-Aktie legte bereits in den letzten fünf Handelstagen um gut +5% zu und gehört auch am Dienstagmorgen mit einem Kursplus von über +6% zu den Spitzenreitern im SDAX. Was gibt dem Solar- und Windparkentwickler dieser Tage Rückenwind und ist die Aktie einen Kauf wert? Unerwartet gute Zahlen Hinter dem Kursgewinn der Energiekontor-Aktie stecken die […] The post Energiekontor-Aktie: Feiert sie nun ein großes Comeback? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, RWE und Co.

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. RWE notiert im Plus, mit +2,10 %. E.ON notiert im Plus, mit +1,70 %.

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    +10,92 %
    +17,94 %
    -10,06 %
    -2,62 %
    -30,65 %
    -46,92 %
    -38,50 %
    +162,82 %
    +298,98 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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