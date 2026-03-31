Bericht
Lufthansa prüft Kapazitätskürzung wegen Iran-Krieg
Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa prüft wegen der Folgen des Iran-Kriegs, 20 Flugzeuge am Boden zu lassen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr soll am Dienstagmittag auf einer kurzfristig einberufenen virtuellen Mitarbeiterversammlung gesagt haben, dass man das Team damit beauftragt habe, entsprechende Maßnahmen vorzubereiten, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).
Das entspricht nach Angaben des Managers einer Reduzierung der angebotenen Sitzplatzkapazität um 2,5 Prozent. Sollte es nötig sein, könne man sogar 40 Flugzeuge vorerst am Boden lassen. "Wir wollen früh vorbereitet sein", soll Spohr mit Blick auf die massiven Folgen des Kriegs im Nahen Osten gesagt haben. Betroffen seien vor allem Flugzeugmuster, die ohnehin kurz davor seien, ausgemustert zu werden.
Zwar habe Lufthansa den Treibstoffbedarf zu 80 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert. Doch alleine für die verbleibende Treibstoffmenge würden die gestiegenen Kerosinpreise Mehrkosten von 1,5 Milliarden Euro ausmachen. Lufthansa komme nicht umhin, die Ticketpreise zu erhöhen. "Das wiederum wird sich auf die Nachfrage auswirken, es werden weniger Menschen reisen", sagte der Lufthansa-Chef laut "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Die Folgen sind größer, als wir erwartet hatten", so Spohr mit Blick auf die Situation im Nahen Osten.
Das entspricht nach Angaben des Managers einer Reduzierung der angebotenen Sitzplatzkapazität um 2,5 Prozent. Sollte es nötig sein, könne man sogar 40 Flugzeuge vorerst am Boden lassen. "Wir wollen früh vorbereitet sein", soll Spohr mit Blick auf die massiven Folgen des Kriegs im Nahen Osten gesagt haben. Betroffen seien vor allem Flugzeugmuster, die ohnehin kurz davor seien, ausgemustert zu werden.
Zwar habe Lufthansa den Treibstoffbedarf zu 80 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert. Doch alleine für die verbleibende Treibstoffmenge würden die gestiegenen Kerosinpreise Mehrkosten von 1,5 Milliarden Euro ausmachen. Lufthansa komme nicht umhin, die Ticketpreise zu erhöhen. "Das wiederum wird sich auf die Nachfrage auswirken, es werden weniger Menschen reisen", sagte der Lufthansa-Chef laut "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Die Folgen sind größer, als wir erwartet hatten", so Spohr mit Blick auf die Situation im Nahen Osten.
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aktie der Deutschen Lufthansa: Diskussion über fundamentale Folgen hoher Kerosinkosten trotz rund 80% Fuel‑Hedging, erwartete Mehrkosten 2026, Tarifabschluss und Personalthemen, gestiegene Buchungen/zusätzliche Flüge durch Verlagerungen nach dem Nahost-Konflikt, Analystenhochstufung mit höherem Kursziel sowie Sorgen um Demand‑Destruction und Wettbewerbsdruck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
Jumbomax11 schrieb 25.03.26, 08:24
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Entropist schrieb 22.03.26, 18:14
Wenn man den langfristigen Chart betrachtet, halte ich einen Rückschlag bis auf ca 6 Euro für möglich, wenn die Krise am Golf länger anhält.mitdiskutieren »
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Jumbomax11 schrieb 13.03.26, 12:15
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Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!
CS und das Management wird immer mehr versuchen, die Cockpitplätze auszulagern, so dass vom KTV am Ende nicht mehr viel übrig bleibt.
Zum Glück gibts viele (Ex) Kollegen, die das auch sehen, warum jetzt trotzdem viele Flüge stattfinden.
Das habe ich auch der VC geschrieben, warte noch auf eine Antwort!
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