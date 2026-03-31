Lufthansa prüft Kapazitätskürzung wegen Iran-Krieg

Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!

CS und das Management wird immer mehr versuchen, die Cockpitplätze auszulagern, so dass vom KTV am Ende nicht mehr viel übrig bleibt.

Zum Glück gibts viele (Ex) Kollegen, die das auch sehen, warum jetzt trotzdem viele Flüge stattfinden.

Das habe ich auch der VC geschrieben, warte noch auf eine Antwort!