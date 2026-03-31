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    Ölpreis und Private Equity – Heibel erklärt die zwei Börsenrisiken

    Brent +40% seit 28. Februar, Blackstone BCRED mit 7,9% Auszahlungsanfragen – der Markt fürchtet das Schlimmste. Heibels Analyse zeigt: Versorgung gesichert, Vertragsschutz greift, Trump Put wirkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent-Öl über 110 Dollar, Preisproblem, keine Knappheit
    • BCRED unter Auszahlungsdruck, Vertragsschutz greift
    • Trump Put macht Panikverkäufe unkalkulierbar, abwarten

     

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    Zwei Risiken dominieren aktuell die Aktienmärkte – und beide sind weniger gefährlich, als der Markt gerade glaubt. Der Brent-Ölpreis liegt heute bei rund 112 Dollar je Barrel, Blackstones Private-Credit-Fonds BCRED steht unter Auszahlungsdruck. Meine Einordnung: Versorgung ist gesichert, Vertragsschutz greift, der Trump Put wirkt.

    In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 13/2026 habe ich beide Risiken ausführlich analysiert – und darauf ungewöhnlich viele Rückmeldungen erhalten.

    Ölpreis über 110 Dollar: Preisproblem, kein Versorgungsproblem

    Seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs am 28. Februar ist der Brent-Ölpreis um über 40 Prozent gestiegen. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 119,13 Dollar. Die Straße von Hormuz – normalerweise Durchfahrt für rund 100 Schiffe täglich und 20 Prozent des weltweiten Ölverbrauchs – ist weitgehend blockiert. Mitte März passierten laut MarineTraffic in drei Tagen nur noch 15 Schiffe die Meerenge. Heute sitzen rund 2.000 Schiffe im Persischen Golf fest.

    Der Engpass trifft vor allem das Preisschild, nicht die Versorgung. Deutschland und die USA sind unabhängig von Hormuz versorgt – der Rohstoff ist physisch vorhanden. Politische Lösungen existieren. Die Profiteure sind bereits sichtbar: In der Vorwoche führten Brenntag mit plus 16 Prozent und BASF mit plus 11 Prozent die DAX-Spitze an. Einen strukturellen Nebeneffekt zeigt der Helium-Engpass aus der Golfregion: Er bedroht die Chipfertigung bei TSMC – mit direkter Konsequenz für Nvidia-GPU-Produktion. Linde springt in die entstehende Lücke.

    Private Equity: Vertragsschutz verhindert den Kollaps

    Blackstones Flaggschifffonds BCRED verzeichnete im ersten Quartal 2026 Auszahlungsanfragen für 7,9 Prozent seines 82 Milliarden Dollar schweren Fondsvolumens. Auslöser ist der KI-Druck auf Softwareunternehmen im Portfolio: Wenn ein KI-Agent viele Mitarbeiter ersetzen kann, sinken Lizenzverkäufe. Das Börsengang-Fenster für diese Beteiligungen ist geschlossen – sie werden zu totem Holz im Portfolio. Laut Morningstar überwiegen Ratings-Downgrades die Upgrades in Private Credit in den ersten sechs Wochen 2026 um den Faktor 3,3 zu 1.

    Doch die Vertragsklausel greift: Maximal 5 Prozent des Fondsvolumens darf pro Quartal ausgezahlt werden. Blackstone hat zusätzlich eigene Mitarbeiter und Firmenmittel in Höhe von 400 Millionen Dollar in den Fonds investiert – Problem aufgeschoben, nicht aufgehoben. Eine Ausweitung auf den breiten Aktienmarkt bleibt nach meiner Einschätzung begrenzt.

    Trump Put macht Panikverkäufe unkalkulierbar

    Wer jetzt alles verkauft oder short geht, geht ein unkalkulierbares Risiko ein. Der Trump Put ist inzwischen ein nachweisbares Muster: Immer wenn die Märkte deutlich einbrechen, erzeugt Trump eine positive Meldung. Kein Präsident vor ihm war so darauf bedacht, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wer short geht, riskiert jederzeit eine Kehrtwende. Wer alles verkauft, findet keinen sicheren Rückkaufzeitpunkt.

    Fazit

    Kein belastbares Szenario ist derzeit formulierbar. Abwarten ist die rationale Haltung – mit klarem Blick auf zwei Punkte, die eine Neubewertung auslösen würden: eine unkontrollierte Eskalation im Iran oder ein echter Liquiditätsengpass im PE-Markt. Beides sehe ich aktuell nicht. Energie- und Versorgeraktien verdienen als defensive Positionierung Aufmerksamkeit. Spekulative Short-Positionen sind bei laufendem Trump Put unkalkulierbar.



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreis und Private Equity – Heibel erklärt die zwei Börsenrisiken Brent-Öl kostet heute rund 112 Dollar – ein Plus von über 40 Prozent seit Kriegsbeginn. Gleichzeitig steht Blackstones Private-Credit-Fonds BCRED unter massivem Auszahlungsdruck. Stephan Heibel ordnet ein: Beide Risiken sind real, aber beherrschbar – und wer jetzt verkauft, geht das größere Risiko ein.
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