ZenaTech-Tochter ZenaDrone entwickelt mit dem Prototypen IQ Aqua ein autonomes Unterwasserfahrzeug für den integrierten Einsatz in der maritimen Verteidigungsarchitektur und gegen die Bedrohung durch Unterwasserminen

Das KI-gestützte autonome Unterwasserfahrzeug IQ Aqua soll autonome Unterwassereinsätze in den Bereichen Verteidigung und Wirtschaft ermöglichen und richtet sich an den Weltmarkt für Unterwasserdrohnen, der bis zum Jahr 2034 ein Marktvolumen von 16 Mrd. $ erreichen dürfte

Vancouver, British Columbia, 31. März 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass sein Tochterunternehmen ZenaDrone einen Prototypen des autonomen Unterwasserfahrzeugs (AUV) IQ Aqua entwickelt hat, das für zahlreiche Anwendungsfälle unter Wasser in den Bereichen Verteidigung und Wirtschaft, insbesondere auch für die Ortung von Unterwasserminen im militärischen Bereich, vorgesehen ist. Das IQ Aqua markiert den Einstieg des Unternehmens in den Markt für Unterwasserrobotik. ZenaDrones autonome Produktfamilie IQ, die aktuell Drohneneinsätze in der Luft, an Land und über der Wasseroberfläche umfasst, wird damit auf Unterwassereinsätze erweitert. Der Prototyp des IQ Aqua hat unter kontrollierten Bedingungen eine grundlegend autonome Navigation und Mobilität unter Wasser bewiesen. Das Unternehmen ist derzeit mit der Fertigung einer Reihe weiterer Prototypen beschäftigt, um in den kommenden Monaten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch an anderen internationalen Standorten mit Unterwasser-Feldtests im Freien zu beginnen.

„Das IQ Aqua von ZenaDrone ist darauf ausgelegt, eine der dringendsten Lücken in der modernen Verteidigung auf See zu schließen: die autonome Ortung von Minen. Minen stellen eine asymmetrische Bedrohung dar, die kostengünstig in der Bereitstellung, aber außerordentlich teuer in der Abwehr mit herkömmlichen bemannten Methoden ist. Wir entwickeln derzeit eine Technologie, die speziell darauf ausgelegt ist, diese zu orten“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Wir wollen dieses Ungleichgewicht ändern und es den Streitkräften ermöglichen, Unterwasserminen zu erkennen und darauf zu reagieren, ohne dass Taucher oder bemannte Schiffe dabei gefährdet werden. In Kombination mit unserer Startstation IQ Glider und unseren Abfangdrohnen bietet das IQ Aqua den Streitkräften eine integrierte Architektur für die seegestützte Verteidigung über und unter Wasser, richtet sich gleichzeitig aber auch an den enormen kommerziellen Bedarf an autonomer Unterwasserinspektion und -überwachung in den Bereichen Offshore-Energie und Hafensicherheit.“