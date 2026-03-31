Gateway Real Estate AG: Vorläufige Zahlen 2025 – Jetzt mehr erfahren
Gateway Real Estate AG legt vorläufige Kennzahlen für 2025 vor: Deutlich positives EBT und ein bereinigtes EBIT unterstreichen die aktuelle Geschäftsentwicklung.
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- • Gateway Real Estate AG veröffentlicht vorläufige, noch nicht testierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (Mitteilung datiert 31.03.2026).
- • Erwartetes Ergebnis vor Steuern (EBT) für 2025: 110–120 Mio. EUR.
- • Erwartetes EBIT adjusted für 2025: 20–30 Mio. EUR.
- • Definition: EBIT adjusted = Betriebsergebnis + Ergebnis aus nach der Equity‑Methode bilanzierten Finanzanlagen.
- • Veröffentlichung als Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- • Kontakt/Unternehmensdaten: Sven Annutsch, Hardenbergstr. 28a, 10623 Berlin, Tel. +49 (0)30 40 363 47‑0, E‑Mail sven.annutsch@gateway-re.de; WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7, notiert u. a. im Prime Standard Frankfurt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Gateway Real Estate ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Gateway Real Estate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3615EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +27,29 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,3240EUR das entspricht einem Minus von -10,37 % seit der Veröffentlichung.
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