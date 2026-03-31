Midea stellt sein professionelles Service-Ökosystem unter dem Motto „Green Vision, Blue Future" vor

MAILAND, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Green Vision, Blue Future" („Grüne Vision, blaue Zukunft") nutzte Midea die Gelegenheit, um seine neuesten nachhaltigen Heiz- und Kühllösungen vorzustellen und eine bahnbrechende Weiterentwicklung seines professionellen Service-Ökosystems zu präsentieren. Über die Produktqualität hinaus geht Midea mit dem „Midea HVAC Professional Service System" einen Schritt weiter und erweitert sein Serviceangebot um ein ganzheitliches Konzept, das den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte abdeckt.

Um der Initiative mehr Gewicht zu verleihen, war eine Reihe hochrangiger Führungskräfte anwesend, darunter Alex Zhu (Geschäftsführer von Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (Geschäftsführer von Midea Building Technologies), Meteor Liu (Geschäftsführer von Midea Kitchen & Water Heater Appliances) und Alberto Di Luzio (Geschäftsführer von Midea Italia). Ein Bereich des Messestandes war der Demonstration der drei Säulen des Service-Ökosystems gewidmet: