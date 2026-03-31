Neue Partnerschaft
Ita jetzt Teil der Star Alliance
- Ita tritt am 1 April in die Star Alliance ein
- Lufthansa hält 41 Prozent an Ita und rückt näher
- Passagiere erhalten Zugang zu Lounges und Meilen
FRANKFURT/ROM (dpa-AFX) - Italiens frühere Staatsairline Ita ist im Luftfahrtbündnis Star Alliance gelandet. Damit rückt die Gesellschaft einen weiteren Schritt näher an den Lufthansa-Konzern , der bislang 41 Prozent der Anteile an der Alitalia-Nachfolgerin hält. Das Ereignis wurde am Flughafen Fiumicino mit einer Zeremonie gefeiert, wie Lufthansa mitteilt.
Mit dem Beitritt zum 1. April ist Ita die 26. Airline in dem Bündnis, das 1997 auf Initiative der Lufthansa gegründet worden war. Die Passagiere können beim Umsteigen wechselseitig auf die Streckennetze der Partner zugreifen, deren Lounges besuchen sowie in ihren Vielfliegerprogrammen Treueprämien erwerben und nutzen. Die Ita gehörte vor dem Einstieg der Lufthansa dem Bündnis Skyteam an, das von Air France und Delta dominiert wird./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 15,50 auf Tradegate (31. März 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,74 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,47 %/+23,80 % bedeutet.
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!