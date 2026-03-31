Vusion und Walmart Mexiko treiben Ausbau von Connected Stores in Walmarts Express Stores und Supercentern voran

Mit EdgeSense von Vusion beschleunigt Walmart Mexiko die digitale Transformation seiner Stores

Bis Ende 2026 sollen alle Walmart Express Stores vollständig umgestellt sein

Zine Ausweitung auf alle Walmart Supercenter ist geplant

PARIS, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Walmart de México y Centroamérica, das größte Einzelhandels-Unternehmen Mexikos, baut seine Zusammenarbeit mit Vusion, dem weltweit führenden Anbieter von KI-gestützten Digitalisierungslösungen für den stationären Handel, aus. Ziel ist es, die Connected Store-Plattform EdgeSense in allen Walmart Express Stores einzuführen und mit der Umgestaltung der Supercenter-Stores zu beginnen.

Diese Initiative baut auf der wachsenden Zusammenarbeit zwischen Walmart und Vusion auf. Die Connected Store-Technologien von Vusion wurden bereits erfolgreich in den Walmart Stores in den USA eingeführt. Durch diese Ausweitung festigt Vusion seine Rolle als strategischer Technologiepartner, der Walmart bei der Transformation zu vernetzten Stores unterstützt.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Walmart Express Stores bis Ende 2026 vollständig mit der EdgeSense-Technologie ausgestattet. Dies stellt die erste groß angelegte Einführung der Plattform in Lateinamerika dar. Anschließend plant Walmart Mexiko, die Einführung auf die Walmart Supercenter auszuweiten. Dadurch wird die Strategie des Unternehmens, seine Filialen im digitalen Bereich zu modernisieren, erheblich beschleunigt.

In der ersten Implementierungsphase werden die Walmart Express Stores mit mehr als 1,7 Millionen elektronischen Regaletiketten und über 180.000 EdgeSense-Smart-Rails ausgestattet. Damit entsteht eine der größten Implementierungen vernetzter Store-Technologie in Lateinamerika.

Walmart Mexiko wird zudem einen Pilotversuch im Rahmen seines Bodega-Konzepts starten. Damit will das Unternehmen prüfen, wie die EdgeSense-Technologie andere Store-Formate unterstützen kann. Das ist Teil der langfristigen Strategie für Connected Stores.

EdgeSense ist eine Store-Plattform der nächsten Generation von Vusion. Sie kombiniert intelligente Regalinfrastruktur, Computer Vision, künstliche Intelligenz (KI), elektronische Regaletiketten und Echtzeit-Einzelhandelsdaten, um eine einheitliche Plattform für das stationäre Geschäft zu schaffen. Sie ermöglicht es Retailern, den stationären Betrieb zu automatisieren, die Bestandsgenauigkeit zu verbessern und neue datengestützte Funktionen in den Bereichen Merchandising und Kundenbindung zu erschließen.