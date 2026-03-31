Novo Nordisk: Adipositas-Medikament jetzt mit Abo und satten Einsparungen

Der Service wird über ausgewählte digitale Gesundheitsplattformen angeboten, um die Vorhersagbarkeit und Zugänglichkeit der Behandlung zu verbessern, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Patienten GLP-1-Therapien vorzeitig abbrechen, häufig aufgrund hoher Kosten und Nebenwirkungen, so das Finanznachrichtenportal. Gleichzeitig wird mit einer Verschärfung des Wettbewerbs gerechnet, da Eli Lilly noch in diesem Jahr ein eigenes, konkurrierendes orales Medikament auf den Markt bringen will.

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk führt in den USA ein Abonnementmodell für sein Adipositas-Medikament Wegovy ein, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Laut CNBC ist dieser Schritt eine strategische Maßnahme zur Stärkung der Marktposition gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly. Das Programm richtet sich an Selbstzahler und bietet feste monatliche Preise im Rahmen von 3-, 6- oder 12-Monats-Verträgen für Injektionen oder die beiden höchsten Dosierungen der kürzlich eingeführten Tabletten. Die potenziellen Einsparungen werden auf rund 1.200 US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Novo Nordisk führt in den USA ein Abonnementmodell für sein Adipositas-Medikament Wegovy ein, das speziell für Selbstzahler konzipiert wurde. Patienten können 3-, 6- oder 12-Monats-Verträge abschließen und von festen, reduzierten monatlichen Preisen profitieren, die Einsparungen von bis zu 1.200 US-Dollar pro Jahr ermöglichen. Das Angebot wird über digitale Gesundheitsplattformen wie Ro und WeightWatchers bereitgestellt, um die Zugänglichkeit und Vorhersagbarkeit zu verbessern. Diese Strategie reagiert auf den steigenden Wettbewerbsdruck durch Eli Lilly, das noch in diesem Jahr ein konkurrierendes orales Medikament auf den Markt bringen will. Die Initiative zielt darauf ab, die hohen Kosten und die häufigen Abbrüche von GLP-1-Therapien zu adressieren und die Marktposition von Novo Nordisk zu stärken.

Die Aktie von Novo Nordisk ist am Dienstag (14:55 Uhr, MESZ) 0,37 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 30,66 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 30,70EUR auf Tradegate (31. März 2026, 15:10 Uhr) gehandelt.

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