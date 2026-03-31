Sixt warnt vor steigenden Mietwagenpreisen durch EU-Flottenpläne

Starcar: Stärken im Privatkundengeschäft.

Verwoben mit der Expansion und Ausweitung ins Firmenkundengeschäft.





Buchbinder: Das Problem war m.W. der Verlust der Markenrechte nach Jahrzehnten der Nichtnutzung. Konkurrenten habbben die alte, bei Kunden noch bekannte Marken wieder angemeldet und darauf ein neues Unternehmen aufgebaut.





Buchbinder zeigt den Wert alter Markenn auch lange Zeit nach Firmenende.

1 Mio für die Marke Starcar, gerade wenn dazu auch Geschäfts- und Kundendatenn gehören, scheint mir ein günstiger Preis zu sein.