Wirtschaft
Sixt warnt vor steigenden Mietwagenpreisen durch EU-Flottenpläne
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Pullach im Isartal (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante EU-Regulierung zur Elektrifizierung von Unternehmensflotten dürfte nach Einschätzung des Autovermieters Sixt zu steigenden Mietwagenpreisen führen. "Sollten sich die Fahrzeugkosten erhöhen, müssten wir das weitergeben", sagte Vorstandschef Konstantin Sixt dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).
Die EU-Kommission will den Anteil emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge in gewerblichen Flotten deutlich erhöhen. Für Deutschland sieht der Entwurf eine Quote von bis zu 83 Prozent bis 2030 vor, bis 2035 soll sie auf 95 Prozent steigen. In der Branche wächst die Kritik an den Vorgaben. Sixt sprach von einem "Verbrenner-Aus durch die Hintertür" und warnte vor höheren Kosten, Umsetzungsproblemen und wachsender Abhängigkeit von China bei Batterien. Zuletzt gab es aus Teilen der Bundesregierung und des EU-Parlaments Vorschläge, das Maßnahmenpaket weiter aufzuweichen.
Die Regelung ist Teil des sogenannten Automotive-Packages, das die EU-Kommission Ende 2025 vorgelegt hat und zurzeit zwischen EU-Parlament und Rat verhandelt wird.
Die EU-Kommission will den Anteil emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge in gewerblichen Flotten deutlich erhöhen. Für Deutschland sieht der Entwurf eine Quote von bis zu 83 Prozent bis 2030 vor, bis 2035 soll sie auf 95 Prozent steigen. In der Branche wächst die Kritik an den Vorgaben. Sixt sprach von einem "Verbrenner-Aus durch die Hintertür" und warnte vor höheren Kosten, Umsetzungsproblemen und wachsender Abhängigkeit von China bei Batterien. Zuletzt gab es aus Teilen der Bundesregierung und des EU-Parlaments Vorschläge, das Maßnahmenpaket weiter aufzuweichen.
Die Regelung ist Teil des sogenannten Automotive-Packages, das die EU-Kommission Ende 2025 vorgelegt hat und zurzeit zwischen EU-Parlament und Rat verhandelt wird.
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Kwerdenker schrieb 19.03.26, 15:28
War ein Kauf vor rund 20 Jahren.mitdiskutieren »
al_sting schrieb 17.03.26, 08:57
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Starcar: Stärken im Privatkundengeschäft.
Verwoben mit der Expansion und Ausweitung ins Firmenkundengeschäft.
Buchbinder: Das Problem war m.W. der Verlust der Markenrechte nach Jahrzehnten der Nichtnutzung. Konkurrenten habbben die alte, bei Kunden noch bekannte Marken wieder angemeldet und darauf ein neues Unternehmen aufgebaut.
Buchbinder zeigt den Wert alter Markenn auch lange Zeit nach Firmenende.
1 Mio für die Marke Starcar, gerade wenn dazu auch Geschäfts- und Kundendatenn gehören, scheint mir ein günstiger Preis zu sein.
al_sting schrieb 04.03.26, 19:13
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Ich habe jetzt wieder meine Vorzüge gegen Stämme eingetauscht.
Bei einem Kursabstand von 20% wechsle ich gerne in Stämme, bei einem Kursabstand von 35-40% wechsle ich wieder gerne zurück in die Vorzüge.
Funktionierte in der Vergangenheit immer wieder sehr gut, brachte eine kleine Extra-Rendite.
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