Marvell Technology Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 31.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Sie steigt um +7,79 % auf 82,57€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 82,57€, mit einem Plus von +7,79 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Marvell Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,19 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -0,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,58 %. Im Jahr 2026 gab es für Marvell Technology bisher ein Plus von +5,19 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,21 % 1 Monat +11,58 % 3 Monate +5,19 % 1 Jahr +37,70 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,73 Mrd.EUR € wert.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.