Worthington erreicht Übernahmeziel bei Klöckner & Co - weitere Annahmefrist

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Worthington Steel ist mit seinem Übernahmeangebot für den Düsseldorfer Stahlhändler Klöckner & Co erfolgreich. Nach Ablauf der Annahmefrist am 26. März habe sich der US-Konzern rund 58,65 Millionen Klöckner-Aktien gesichert, teilte Klöckner unter Berufung auf Worthington Steel am Dienstag mit. Der US-Konzern habe damit zusammen mit bereits gehaltenen Aktien und Finanzinstrumenten eine Beteiligung von rund 58,8 Prozent an Klöckner und überschreite damit die Mindestannahmeschwelle seiner Offerte von 57,5 Prozent.

Klöckner-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen haben, könnten ihre Papiere noch für den gleichen Preis von 11 Euro je Aktie andienen, teilte das Unternehmen weiter mit. Die zweite Annahmefrist beginnt am 1. April und endet am 14. April.