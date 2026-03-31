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    Börse, Baby!

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    Ölpreis bald bei 200, Gold bei 10.000 US-Dollar?

    Der Rohölpreis (Brent) liegt derzeit über 100 US-Dollar, ist stark volatil und vom Ausgang des Iran-Kriegs abhängig. Gold als Krisenmetall hat sich bis jetzt nicht bewährt. Warum?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Ölpreis bald bei 200, Gold bei 10.000 US-Dollar?
    Foto: Uli Deck/dpa

    Seit dem Iran-Krieg lässt sich folgendes Phänomen beobachten: Das Steigen des Ölpreises korreliert mit dem Fallen von Gold. Umgehkehrt scheint dies auch zu gelten derzeit: sinkt Öl, steigt Gold. Warum ist das so?

    Vor dem Iran-Krieg gingen durch die Straße von Hormus 13,5 Millionen Barrel Öl täglich. Insgesamt sind das rund 40 Millionen Barrel monatlich, die zugleich auch dem Gesamtmarkt fehlen. 

    Auf eine schnelle Einigung setzen die Analysten von Citi nicht. Sie rechnen mit einer Chance von 20 Prozent, dass es zu einem raschen Ende des Konflikts kommt.

    Und momentan sieht es nicht mehr nach Verhandlungen aus: Die USA verlegt die 82. Luft-Landedivision ins Krisengebiet: Ist das ein Vorzeichen für den Einmarsch mit Bodentruppen? 

    Für die Analysten von Citi jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Gold zu kaufen. Aktuell ist der Goldpreis ist wegen des starken Dollars und der Aussicht auf steigende Zinsen stark gefallen und im Bärenmarkt. Die Analysten von Yardeni sehen den Goldpreis sogar bei 10.000 US-Dollar je Feinunze bis zum Ende des Jahrzehnts. 

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    ABER: Das gelbe Edelmetall hat sich während dieser Krise nicht als sicherer Hafen herausgestellt. Genau das ist Thema in unserer neuen Folge von Börse, Baby! Krischan Orth und Nicolas Ebert analysieren, welche Chancen & Risiken bei Rohöl und Gold liegen.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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