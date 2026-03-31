LC Sign unterstützt sehbehinderte Schüler mit dem bahnbrechenden Braille-Projekt und startet „The Touchpoint Initiative"

GUANGZHOU, China, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- LC Sign, ein Branchenführer in der Herstellung maßgeschneiderter Beschilderungen, hat ein wegweisendes Projekt zur Barrierefreiheit an der Qiming-Schule abgeschlossen, einer führenden Einrichtung für sehbehinderte Schüler in China. LC Sign hat 631 hochwertige, präzise gefertigte Braille-Schilder entworfen, hergestellt und auf dem gesamten Campus angebracht, wodurch die Schüler nun im Alltag deutlich besser in der Lage sind, sich sicher und selbstständig in ihrer Umgebung zurechtzufinden. Dieses wegweisende Projekt markiert zugleich den offiziellen Start der The Touchpoint Initiative (TPI), dem Vorzeigeprogramm von LC Sign im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR), das sich der Förderung inklusiver, barrierefreier Umgebungen durch durchdachte Beschilderungslösungen widmet.

Vor diesem Projekt waren die Schüler der Qiming-Schule hauptsächlich auf provisorische Braille-Bänder angewiesen – diese waren empfindlich, leicht zu beschädigen und oft unleserlich –, was die Orientierung erschwerte und das Selbstvertrauen sowie die Sicherheit auf dem gesamten Schulgelände beeinträchtigte. Daher arbeitete LC Sign eng mit Fachleuten für Sonderpädagogik und Beratern für Barrierefreiheit zusammen, um sicherzustellen, dass jedes neue Schild den hohen Anforderungen an taktile Genauigkeit und Langlebigkeit gerecht wird. Die innovative Beschilderung zeichnet sich durch ein optimiertes Braille-Design für leichteres Lesen durch Berührung, kontrastreiche gelbe Ränder für bessere Sichtbarkeit sowie hochwertiges Acrylmaterial aus, das dem regelmäßigen Gebrauch in anspruchsvollen öffentlichen Umgebungen standhält.

Mit der The Touchpoint Initiative geht LC Sign eine langfristige Verpflichtung ein, die über eine einmalige Spende hinausgeht. Das Unternehmen plant, das TPI-Modell zu replizieren und auszuweiten und barrierefreie Wegeleitsysteme für Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrseinrichtungen und weitere Einrichtungen zu entwickeln. Durch die Förderung von universellem Design und höheren Branchenstandards möchte LC Sign andere Hersteller und Organisationen dazu anregen, Barrierefreiheit und Empathie in jeden Aspekt ihrer Geschäftstätigkeit und Produktentwicklung zu integrieren.

„Wir bei LC Sign sind der Überzeugung, dass Beschilderung eine Brücke zur Selbstständigkeit sein sollte", sagte Anne L., Geschäftsführerin von LC Sign. „Das Projekt an der Qiming-Schule zeigt, wie durch die Verbindung von Innovation und Empathie ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich jeder entfalten kann."

Für Kunden und Partner weltweit ist die The Touchtpoint Initiative ein Beleg für die unerschütterliche Integrität, die technische Exzellenz und das Engagement von LC Sign für einen positiven sozialen Wandel – Eigenschaften, die LC Sign seit über einem Jahrzehnt zu einem zuverlässigen Anbieter von inklusiven, hochwertigen Beschilderungslösungen machen.

Informationen zu LC Sign

LC Sign wurde 2011 gegründet und hat seitdem mehr als 100.000 Unternehmen in über 160 Ländern beliefert. Das Unternehmen verfügt über moderne Produktionsanlagen mit einer Fläche von über 20.000 Quadratmetern und hat sich auf beleuchtete Beschilderungen und architektonische Branding-Systeme für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und gewerbliche Umgebungen spezialisiert.

www.lcsign.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944112/Qiming_School_Braille_Signage_Before___After.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lc-sign-unterstutzt-sehbehinderte-schuler-mit-dem-bahnbrechenden-braille-projekt-und-startet-the-touchpoint-initiative-302727617.html