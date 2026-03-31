Diese italienische Bankaktie sieht gerade sehr günstig aus: Goldman rät zum Kauf

Hintergrund des Kursrückgangs ist vor allem die Zinswende: Sinkende Leitzinsen haben 2025 den Zinsüberschuss von Intesa unter Druck gesetzt, der im Jahresvergleich um etwa sechs Prozent nachgab. Die Analysten erwarten jedoch eine Trendwende – bereits 2026 soll der Zinsüberschuss wieder zulegen, gestützt durch Wachstum im Kreditvolumen und Erträge aus dem bankeigenen Absicherungsportfolio.

Rund sieben Prozentpunkte hat Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo seit Jahresbeginn gegenüber dem breiten europäischen Bankensektor verloren – und genau das macht die Aktie nach Einschätzung von Goldman Sachs jetzt interessant. Die US-Investmentbank stuft den Mailänder Titel von Neutral auf Kaufen hoch und sieht Kurspotenzial von gut einem Drittel gegenüber dem aktuellen Niveau von rund fünf Euro.

Noch wichtiger: Intesa ist anders als viele Konkurrenten nicht primär ein Zinshaus. Rund 40 Prozent der Erlöse stammen aus Provisionen und Gebühren, vor allem aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft. Dieses Geschäftsmodell mit hohen Gebühreneinnahmen bei gleichzeitig schlanker Kostenstruktur dämpft die Anfälligkeit gegenüber Zinsschwankungen erheblich.

Intesa Sanpaolo zählt gemessen an der Bilanzsumme zu den zehn größten Banken der Eurozone und konkurriert im lukrativen Wealth-Management-Segment mit Häusern wie UniCredit oder BNP Paribas. Der Vergleich mit Wettbewerbern fällt beim Blick auf die Rentabilität derzeit zugunsten der Italiener aus: Eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent liegt deutlich über dem Durchschnitt der von Goldman Sachs abgedeckten europäischen Banken von etwa 16 Prozent.

Trotzdem notiert die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp neun auf Basis der Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate rund fünf Prozent unter dem Sektordurchschnitt – eine Lücke, die die Analysten als nicht gerechtfertigt betrachten. Hinzu kommt eine erwartete Gesamtausschüttungsrendite aus Dividenden und Aktienrückkäufen von rund elf Prozent für 2027, was Intesa unter den Spitzenreitern im europäischen Bankensektor positioniert.

Risiken bleiben: Konjunkturelle Eintrübung könnte die Kreditqualität belasten, teure Übernahmen die Rentabilität verwässern. Auch schwächelnde Kapitalmärkte würden die verwalteten Vermögen und damit die Gebühreneinnahmen drücken.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 5,251EUR auf Tradegate (31. März 2026, 20:15 Uhr) gehandelt.





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