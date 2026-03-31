Melitta Group Management GmbH & Co. KG / Melitta Geschäftsjahr 2025: ...

Die Melitta Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem von geopolitischen Krisen, volatilen Rohstoffpreisen und verhaltener Konsumstimmung geprägten Umfeld erneut gut behauptet. Nach vorläufigem Geschäftsabschluss 2025 steigerte das Familienunternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro und konnte wichtige Marktpositionen festigen. Währungsbereinigt beträgt der Umsatzanstieg sogar 21 Prozent. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren die Kaffeegeschäfte, die in Europa sowie in Nord- und Südamerika deutlich steigende Umsätze erzielten. Die Marke Melitta war auch 2025 Marktführer in Deutschland im Bereich Filterkaffee. Auch in Brasilien konnte Melitta die führende Marktposition festigen. roastmarket.de hat sich trotz herausforderndem Marktumfeld und volatiler Rohstoffpreise gut entwickelt und konnte die Marktposition durch gezielte strategische Entscheidungen festigen. Insgesamt blieb der weltweite Kaffeeabsatz der Gruppe stabil.

- Jahresumsatz wächst um 18 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro - Kaffeegeschäft in Europa, Nord- und Südamerika als zentraler Wachstumstreiber - Basis für künftiges Wachstum gelegt - zuversichtlich für 2026 - Wachstums- und Internationalisierungsstrategie wird konsequent fortgeführt

Stabile Geschäfte trotz Inflation



Die Segmente Professional (international) und Household Europe, zu denen Kaffeemaschinen für den B2B- und B2C-Markt ebenso zählen wie Filterpapier und Haushaltsfolien, haben sich 2025 trotz Kaufzurückhaltung und hohem Preisdruck insgesamt auf einem stabilen Niveau entwickelt. Der Anbieter von Kaffee- und Wasserversorgungslösungen für Büros, fresh at work, konnte dank erfolgreich umgesetzter Preisanpassungen und zusätzlicher Wasserverträge sein Umsatzwachstum auch im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen.



"Das Geschäftsjahr 2025 verlief für die Melitta Gruppe sehr zufriedenstellend", sagt Katja Möller, Mitglied der Unternehmensleitung. "Nach einem für die gesamte Branche sehr herausfordernden Jahr 2024 mit enorm gestiegenen Rohkaffeepreisen und hohem Preisdruck gehen wir gestärkt aus 2025 hervor und werden diesen Kurs im Jahr 2026 konsequent fortsetzen."



Zuverlässiger Partner - auch in herausfordernden Zeiten

"Die Entscheidung war richtig, 2024 trotz erheblicher Preisverwerfungen auf dem Rohkaffeemarkt alles daran zu setzen, unseren Kunden und Geschäftspartnern zu jeder Zeit ein zuverlässiger Partner zu sein. Durch all unsere Produkte befindet sich in ca. jeder vierten Tasse Röstkaffee weltweit ein Stück Melitta. Gleichzeitig haben wir 2025 unsere Finanzierungsstruktur neu aufgestellt, so dass wir volatile Kaffeepreismärkte noch besser meistern können", sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung und Urenkel von Firmengründerin Melitta Bentz.



Widerstandsfähigkeit bewiesen



Im Geschäftsjahr 2025 wurden wesentliche finanzielle Ziele erreicht oder übertroffen. Das EBITDA, also das operative Ergebnis des Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, konnte gegenüber dem Vorjahr signifikant gesteigert werden. Damit reihte sich das zurückliegende Geschäftsjahr in die 118jährige Erfolgsgeschichte des international agierenden Mindener Familienunternehmens ein. Bei den oben beschriebenen Herausforderungen im Jahr 2024 hat die Unternehmensgruppe eine hohe Widerstandsfähigkeit bewiesen und verfügt weiterhin über die gewohnt solide finanzielle Stabilität.



Investition in Marke und Internationalisierung



Auch in einem herausfordernden Marktumfeld hat die Melitta Gruppe 2025 erneut gezielt in den Markenaufbau und die Internationalisierung investiert.

Seit Sommer 2025 wird beim spanischen Verein Real Madrid Melitta Kaffee aus Melitta Kaffeemaschinen ausgeschenkt. Als offizieller Kaffeepartner des weltweit erfolgreichen Fußballclubs hat Melitta ein umfangreiches Kommunikations- und Marketingpaket vereinbart, das die globale Bekanntheit und positive Markenwahrnehmung weiter stärkt.



Als Familienunternehmen langfristig denken und nachhaltig handeln

Die Melitta Gruppe wird auch künftig trotz herausfordernder Rahmenbedingungen den begonnenen Weg zur vollständigen Zirkularität der Haushaltsprodukte und Verpackungen in den Bereichen Food Management und Waste Management weitergehen. Viele Produkte des Markensortiments sind bereits heute zu einem großen Anteil recycelbar und aus recycelten Ressourcen hergestellt, um die nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu stärken. So wird das Müllbeutelsortiment der Marken Swirl, Handybag und Bacofoil bereits jetzt zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik hergestellt und sind - bei entsprechender Entsorgung - recyclingfähig. Nach wie vor gilt das Ziel, auch für den Rest des Portfolios, ausschließlich recycelte, recyclingfähige oder nachwachsende Rohstoffe für die Produkte und Verpackungen zu verwenden.



"Als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Wir richten unsere Entscheidungen am langfristigen Erfolg aus. Auch ein herausforderndes Jahr 2024 hält uns nicht davon ab, ein zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden und Partner zu sein und konsequent unseren strategischen Kurs fortzusetzen, was wir mit dem starken Wachstum 2025 und unserer Anpassungsfähigkeit unter Beweise gestellt haben. Wir verfolgen immer das Ziel, eine der marktführenden Positionen einzunehmen. Im zweit- und drittgrößten Kaffeemarkt der Welt (Brasilien und Deutschland) sind wir dies bereits und auch sehr stolz darauf", sagt Jero Bentz.

Anpassungsfähigkeit als Erfolgsfaktor



Katja Möller ergänzt: "Gleichzeitig werden wir für den langfristigen Erfolg unternehmerisch flexibel und anpassungsfähig bleiben, um Herausforderungen schnell zu begegnen. Das haben wir 2025 mit zielgerichteten Anpassungen unserer Organisation unter Beweis gestellt. Für 2026 sind wir zuversichtlich, dass es trotz der allgemeinen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten ein weiteres gutes Jahr für Melitta wird."



Melitta plant für 2026 das Markengeschäft zu stärken und das Kaffeegeschäft international weiter auszubauen. Darüber hinaus soll das D2C-Geschäft, also das direkte Verbrauchergeschäft, sowie das Geschäft mit Firmenkunden (D2B) weiterentwickelt werden.



Die Melitta Gruppe



Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt nicht nur in Deutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Mit rund 5.500 Mitarbeitenden, Aktivitäten in 75 Ländern weltweit und einem Jahresumsatz von 2,53 Mrd. Euro (2025) entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe Markenprodukte für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Mehr Informationen unter http://www.melitta-group.com .



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Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Zentralbereich Kommunikation und Nachhaltigkeit

Annika von Hollen

Head of External Communication

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