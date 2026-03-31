Datavault AI und Coppercore Inc. geben die Tokenisierung hochwertiger Kupferressourcen in Coppercoin() bekannt

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 31. März 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), und Coppercore Inc. („Coppercore“) gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Digitalisierung und Tokenisierung bedeutender Kupferressourcen bekannt.

Die Transaktion ermöglicht es Datavault AI, seine patentierte Blockchain-Tokenisierungsplattform IDE, DataScore und DataValue einzusetzen, um digitale Coppercoin-Token zu schaffen, die anteilige wirtschaftliche Eigentumsrechte an im Boden befindlichen Ressourcen repräsentieren. Das anfängliche Programm zielt auf das Minting von digitalen Kupfer-Token im Wert von 100 Millionen Dollar oder mehr ab.

Coppercoin-Token sind so strukturiert, dass jeder Token fünf Pfund der zugrunde liegenden hochgradigen Kupferressourcen entspricht, wobei die Preisgestaltung direkt an den COMEX-Kupfer-Benchmark auf Pfundbasis gekoppelt ist.

Dieser Mechanismus ermöglicht eine fraktionierte, transparente und liquide digitale Eigentümerschaft und richtet gleichzeitig die Renditen der Anleger an der Dynamik des physischen Kupfermarktes und dem zukünftigen Produktionspotenzial aus. Der Start des ersten 100-Millionen-Dollar-Programms ist für das Ende des zweiten Kalenderquartals dieses Jahres geplant, wodurch tokenisiertes Kupfer für globale Anleger rund um die Uhr zugänglich wird.

Coppercoin führt eine neue digitale Anlageklasse ein, die Markteffizienzen und Chancen bietet, darunter die Optimierung von Prozessen und die zukünftige Produktion von industriellen Kupferprodukten wie Kupferkonzentrat, Kupferzement und raffiniertem Kupfer („Kathoden“).

Kupfer ist das grundlegende Metall, das die globale Energiewende, die KI-Infrastruktur, die Elektrifizierung, erneuerbare Energiesysteme und die Dekarbonisierung vorantreibt. Die weltweite Kupfernachfrage wird voraussichtlich dramatisch ansteigen – um 24 % bis 2035 (Wood Mackenzie) und um bis zu 50 % bis 2040 (S&P Global) –, angetrieben durch KI-Rechenzentren, Elektrifizierung und den globalen Ausbau der Energieversorgung, während Versorgungsengpässe erhebliche Defizite befürchten lassen. Traditionelle Kupfermärkte (vor allem der Handel an der London Metal Exchange (LME) und der Commodities Exchange Inc. (COMEX)) bleiben komplex und für viele Investoren weltweit schwer zugänglich. Coppercoin ändert dies, indem es transparentes, fraktioniertes und liquides digitales Eigentum bietet – rund um die Uhr handelbar – und globalen Investoren eine einfache, konforme Möglichkeit bietet, an den Chancen des Kupfermarktes teilzuhaben.

Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, erklärte: „Die heutige Vereinbarung mit Coppercore stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer globalen RWA-Tokenisierungsstrategie dar. Durch die Tokenisierung von Kupferressourcen bieten wir Anlegern institutionelles, überprüfbares und liquides digitales Eigentum und unterstützen gleichzeitig direkt die Lieferkette für kritische Mineralien, die KI, Elektrifizierung und die Energiewende antreibt. Diese Partnerschaft bestätigt unsere patentierte Plattform als Referenzinfrastruktur für die konforme Tokenisierung strategischer natürlicher Ressourcen.“

Antonio Treminio, CEO von Coppercore Inc., fügte hinzu: „Die Partnerschaft mit Datavault AI ermöglicht es Coppercore als ein auf Exploration, Erschließung und Produktion ausgerichtetes Kupferbergbauunternehmen, die Wertschöpfung aus unseren hochgradigen Kupfer- und Silbervorkommen durch eine moderne Blockchain-Struktur zu beschleunigen. Coppercoin bietet Anlegern weltweit einen konformen, rund um die Uhr verfügbaren digitalen Weg, um Kupferbeteiligungen zu halten und zu handeln, und ermöglicht es ihnen, von Produktionssteigerungen zu profitieren, während wir auf die kommerzielle Produktion zusteuern.“

Die tokenisierten Vermögenswerte nutzen die proprietäre Smart-Contract-Technologie von Datavault AI für nachweisbare Eigentumsverhältnisse, KI-gesteuerte Bewertungen und zukünftige Gewinnbeteiligungsrechte, die an die kommerzielle Kupferproduktion gekoppelt sind. Diese Transaktion festigt die Führungsposition von Datavault AI bei der Tokenisierung strategischer natürlicher Ressourcen weiter und etabliert Coppercoin als Maßstab für konforme, liquide digitale Mineral-Assets.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Datenerlebnisse, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web-3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, einschließlich geistigen Eigentums in den Bereichen Audio-Timing, Synchronisation und Mehrkanal-Interferenzunterdrückung.

Der Geschäftsbereich Data Science nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner, um die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten zu ermöglichen. Die Plattform bedient zahlreiche Branchen, darunter Sport & Unterhaltung, Veranstaltungen & Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr.

Der Information Data Exchange (IDE) ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und beinhaltet KI- und Machine-Learning-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter https://datavaultsite.com.

Über Coppercore Inc.

Coppercore Inc. ist ein auf Exploration, Erschließung und Produktion ausgerichtetes Kupferbergbauunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung hochgradiger Kupfer- und Silberressourcen hin zur kommerziellen Produktion liegt. www.coppercore.co

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. („Datavault AI“, das „Unternehmen“, „uns“, „unser“ oder „wir“) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „kann“, „dürfte“, „wird“, „soll“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „könnte“, „beabsichtigt“, „Ziel“, „prognostiziert“, „erwägt“, „glaubt“, „schätzt“, „sagt voraus“, „Potenzial“, „Zielsetzung“, „strebt an“, „wahrscheinlich“ oder „setzt fort“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den erwarteten Vorteilen der Partnerschaft mit Coppercore, dem geplanten Einsatz der firmeneigenen Plattformen IDE, DataScore, DataValue und Data Vault des Unternehmens zur Digitalisierung von Beteiligungsanteilen an den Kupfer-Silber-Mineralsressourcen von Coppercore durch blockchainbasierte Tokenisierung sowie die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens und die prognostizierte Richtung und die Marktauswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen: Veränderungen der Marktnachfrage nach sicherer Hochleistungsdatenverarbeitung; die Leistung, der Zeitplan oder der Erfolg der Einführung der firmeneigenen Plattformen IDE, DataScore, DataValue und Data Vault des Unternehmens zur Digitalisierung von Eigentumsanteilen an den Kupfer-Silber-Mineralsressourcen von Coppercore durch blockchainbasierte Tokenisierung; Veränderungen in der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter https://datavaultsite.com oder wenden Sie sich an die Abteilung für Investor Relations.

Quellenangaben:

Wood Mackenzie, „High-Wire Act: Is Soaring Copper Demand an Obstacle to Future Growth?“ (November 2025). Prognostiziert einen Anstieg der weltweiten Kupfernachfrage um 24 % bis 2035 auf 42,7 Mio. Tonnen pro Jahr, angetrieben durch Rechenzentren, Elektrifizierung, Verteidigung und Schwellenmärkte. woodmac.com 2. S&P Global, „Copper in the Age of AI: The Challenges of Electrification“ (8. Januar 2026). Prognostiziert, dass die Kupfernachfrage bis 2040 42 Millionen Tonnen erreichen wird – ein Anstieg von 50 % gegenüber dem aktuellen Niveau –, angetrieben durch KI, Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und die weltweite Elektrifizierung, mit einem potenziellen Versorgungsdefizit von 10 Millionen Tonnen. spglobal.com

Medienkontakte:

Alan Wallace

Head of Public Relations

marketing@dvlt.ai

Kontakt für Investoren

Edward Barger

VP, Investor Relations

ir@dvlt.ai

ebarger@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

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Die Datavault AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 0,560USD auf Nasdaq (31. März 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.