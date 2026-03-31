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    NanoRepro: Strategische Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die NanoRepro AG bei einer Barkapitalerhöhung im Februar 1,29 Mio. Aktien zu einem Preis von 1,50 Euro platziert und dabei einen Nettoemissionserlös von 1,8 Mio. Euro erzielt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
    Nach Analystenaussage solle das neue Kapital vor allem in die Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums, die Skalierung bestehender Geschäftsfelder und Beteiligungen sowie den Ausbau margenstärkerer Marken- und Lifestyle-Segmente fließen. Zudem werte das Analystenteam die jüngste Kapitalerhöhung klar positiv. Entscheidend sei, dass die Maßnahme nicht aus einem kurzfristigen Liquiditätsbedarf heraus erfolgt sei, sondern primär dazu gedient habe, neue Investoren in die Gesellschaft aufzunehmen. Zudem sei die Platzierung überzeichnet gewesen, was laut GBC ein belastbares Investoreninteresse an der neuen strategischen Ausrichtung zeige. Besonders positiv werte GBC, dass das Unternehmen nicht nur klassische Finanzinvestoren gewonnen habe, sondern auch Investoren mit strategischem Mehrwert. Operativ bleibe PHLAS ein wichtiger Werttreiber des Investment Cases. NanoRepro baue hier eine Marke mit Plattformcharakter im Premiumsegment auf, die neben dem Geräteverkauf perspektivisch auch wiederkehrende Umsätze über Aufsätze, Verbrauchsprodukte und weitere Produktkategorien ermöglichen könne. Genau darin sehe GBC einen zentralen Hebel für eine Neubewertung. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 4,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“, kündigen aber eine aktualisierte Neubewertung im Rahmen der nächsten Zahlenveröffentlichung an.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2026, 15:10 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 30.03.2026 um 16:45 Uhr fertiggestellt und am 31.03.2026 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5c585b663a56ddce74f4256539b9398d
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 1,375EUR auf Tradegate (31. März 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 4,50 EUR



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