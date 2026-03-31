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    Defensive Aktien gefragt

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    Diese Aktien trotzen dem Krisenmarkt – Analysten enthüllen Top-Picks

    Barclays empfiehlt defensive Aktien mit stabilen Dividenden, um geopolitische und technologische Risiken abzufedern.

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    Defensive Aktien gefragt - Diese Aktien trotzen dem Krisenmarkt – Analysten enthüllen Top-Picks
    Foto: Vitalii - Adobe Stock

    Investoren sollten laut Barclays defensive Aktien ins Auge fassen, um ihr Portfolio gegen die aktuelle Marktturbulenz abzusichern, wie CNBC berichtet. Analyst Andrew Ferremi stellte in einer Mitteilung fest: "Die globalen Märkte sind in eine Phase eingetreten, in der geopolitische Risiken und strukturelle Umbrüche keine vereinzelten Schocks mehr sind, sondern beständige Merkmale der Investitionslandschaft."

    Die Börsen gaben letzte Woche erneut nach. Der Dow Jones Industrial Average fiel mehr als zehn Prozent von seinem jüngsten Hoch und trat damit in den Korrekturbereich ein. Der S&P 500 verzeichnete bereits die fünfte Verlustwoche in Folge.

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    Volatile Märkte durch KI, Private Credit und Öl

    Das Jahr 2026 begann für Anleger volatil. Zunächst sorgten Ängste vor der Disruption durch künstliche Intelligenz in bestimmten Branchen für Unsicherheit. Hinzu kamen Risiken im Bereich Private Credit, da große Fonds steigende Rücknahmen verzeichneten. Am Ende des Februars eskalierte der Konflikt im Iran, was die Ölpreise in die Höhe trieb.

    Ferremi und sein Team befragten die Sektorenanalysten der Bank, um die besten Strategien für Investoren zu identifizieren. Dabei zeigte sich: Besonders defensive Aktien, die von den Analysten mit "Overweight" bewertet werden, bieten Chancen. Viele dieser Werte zahlen zudem Dividenden.

    Extra Space Storage: Top-Dividende und Stabilität

    Die Immobiliengesellschaft Extra Space Storage bietet mit 4,9 Prozent die höchste Dividendenrendite der empfohlenen Titel. Analyst Brendan Lynch betonte: "Wir sind der Ansicht, dass die größten Akteure aufgrund ihrer umfangreichen Kundendatenbestände und ihrer hohen Markenbekanntheit am besten aufgestellt sind, um die Nachfrage zu bedienen und technologische Vorteile zu nutzen."

    Die Aktie liegt bislang nahezu unverändert im Jahresverlauf, Barclays prognostiziert jedoch ein Kursziel von 170 US-Dollar. Am Dienstag legte die Aktie zwischenzeitlich leicht zu und notierte 0,68 Prozent im Plus bei 129,13 US-Dollar (Stand 15:44 Uhr MEZ).

    Extra Space Storage

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    -19,19 %
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    ISIN:US30225T1025WKN:A0B7S6

    JPMorgan: Solider Bankwert für Geduldige

    Auch JPMorgan notiert bislang im Minus, jedoch bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent. Analyst Jason Goldberg lobte: "Das Franchise-Netzwerk ist umfassend, weltweit vertreten, breit gefächert und von beträchtlicher Größe." Die Analysten sehen ein Kursziel von 391 US-Dollar. Am Dienstag verzeichnete die Aktie zwischenzeitlich ein Plus von 1,12 Prozent und wurde bei 287,03 US-Dollar gehandelt (Stand 15:44 Uhr MEZ).

    JPMorgan Chase

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    +88,04 %
    +384,99 %
    +1.524,16 %
    ISIN:US46625H1005WKN:850628

    Coca-Cola und Merck: Klassische defensive Werte

    Die Getränkefirma Coca-Cola könnte laut Barclays auf 83 US-Dollar zulegen. Analystin Lauren Lieberman sagte, Coca-Cola sei "das beste Beispiel für ein wirklich defensives, hochwertiges Grundversorgungsunternehmen". Die Aktie bietet eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent und wurde am Dienstag bei 76,23 US-Dollar gehandelt (Stand 15:44 Uhr MEZ).

    Coca-Cola

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    ISIN:US1912161007WKN:850663

    Pharmaunternehmen wie Merck bieten laut Analystin Emily Field die "sicheren Hafen"-Eigenschaften, die Investoren in unsicheren Zeiten suchen. Die Analysten sehen ein Kursziel von 140 US-Dollar. Die Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent auf und lag am Dienstag bei 119,92 US-Dollar (Stand 15:44 Uhr MEZ).

    Merck & Co

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    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q

    Zudem hebt Barclays Popular mit einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent, TJX mit 1,1 Prozent sowie Waste Management mit 1,6 Prozent hervor.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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