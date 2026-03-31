JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Im Frachtgeschäft müsse der Logistikriese stärker auf die Umsätze fokussieren, zitiert Analyst Alexia Dogani den Lieferkettenchef Oscar de Bok. Auch müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, um die sich bietenden Gelegenheiten auch am Schopfe zu packen, hieß es in einer Studie am Dienstag./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 45,01EUR auf Tradegate (31. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,50

Kursziel alt: 56,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,50 € , was eine Steigerung von +25,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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