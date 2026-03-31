JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Im Frachtgeschäft müsse der Logistikriese stärker auf die Umsätze fokussieren, zitiert Analyst Alexia Dogani den Lieferkettenchef Oscar de Bok. Auch müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, um die sich bietenden Gelegenheiten auch am Schopfe zu packen, hieß es in einer Studie am Dienstag./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 45,01EUR auf Tradegate (31. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,50
Kursziel alt: 56,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,50
Kursziel alt: 56,50
Währung: EUR
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