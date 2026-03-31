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    Hegseth

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    Die nächsten Tage im Krieg werden entscheidend

    Für Sie zusammengefasst
    • Die kommenden Tage bezeichnet Hegseth als entscheidend
    • Er will den Krieg lieber durch ein Abkommen beenden
    • Er sieht den Iran militärisch am Ende trotz Raketen
    Hegseth - Die nächsten Tage im Krieg werden entscheidend
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran als entscheidend an. "In nur einem Monat haben wir die Bedingungen festgelegt - die kommenden Tage werden entscheidend sein", sagte er bei einer Pressekonferenz in Washington. Hegseth betonte, er bevorzuge es, den Krieg mit einem Abkommen zu beenden. "In der Zwischenzeit werden wir mit Bomben verhandeln."

    Hegseth sagte, die neue iranische Führung sollte sich klüger verhalten als die alte und einem Abkommen zustimmen. US-Präsident Donald Trump sei dazu bereit. "Wenn der Iran nicht bereit ist, wird das US-Kriegsministerium mit noch größerer Intensität weitermachen."

    Hegseth sieht Iran trotz andauernder Angriffe militärisch am Ende

    Obwohl auch am Dienstag unter anderem Israel, Saudi-Arabien und Kuwait iranische Angriffe meldeten, bei denen es Verletzte und Schäden gab, bekräftigte Hegseth die Darstellung, der Iran sei militärisch am Ende. "Ja, sie feuern noch ein paar Raketen ab. Aber wir fangen sie ab." Nie zuvor im Krieg sei die Zahl der vom Iran abgefeuerten Drohnen und Raketen so gering gewesen wie in den vergangenen 24 Stunden./jcf/DP/stw





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