The Platform Group erhält Freigabe für AEP-Übernahme vom Bundeskartellamt
Mit einem wichtigen Schritt für die Zukunft von AEP: Das Bundeskartellamt hat der Übernahme durch The Platform Group grünes Licht erteilt.
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- Das Bundeskartellamt hat der geplanten Übernahme der AEP GmbH durch The Platform Group zugestimmt.
- Die regulatorische Genehmigung ist eine Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags.
- Der Abschluss der Kaufvertragsinhalte wird bis Ende Mai 2026 erwartet.
- Die Finanzierung der Übernahme basiert auf einer Kombination aus Eigenmitteln und Fremdkapital, mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren.
- Die Finanzierungsstruktur ist bereits weit fortgeschritten, und der Vorstand prüft die Optionen sorgfältig, um eine langfristige Lösung zu gewährleisten.
- The Platform Group ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen mit 19 Standorten, einem Umsatz von 728 Mio. Euro im Jahr 2025 und einem EBITDA von 55 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.04.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,67 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5550EUR das entspricht einem Plus von +1,29 % seit der Veröffentlichung.
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