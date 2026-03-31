    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Platform Group erhält Freigabe für AEP-Übernahme vom Bundeskartellamt

    Mit einem wichtigen Schritt für die Zukunft von AEP: Das Bundeskartellamt hat der Übernahme durch The Platform Group grünes Licht erteilt.

    The Platform Group erhält Freigabe für AEP-Übernahme vom Bundeskartellamt
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Bundeskartellamt hat der geplanten Übernahme der AEP GmbH durch The Platform Group zugestimmt.
    • Die regulatorische Genehmigung ist eine Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags.
    • Der Abschluss der Kaufvertragsinhalte wird bis Ende Mai 2026 erwartet.
    • Die Finanzierung der Übernahme basiert auf einer Kombination aus Eigenmitteln und Fremdkapital, mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren.
    • Die Finanzierungsstruktur ist bereits weit fortgeschritten, und der Vorstand prüft die Optionen sorgfältig, um eine langfristige Lösung zu gewährleisten.
    • The Platform Group ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen mit 19 Standorten, einem Umsatz von 728 Mio. Euro im Jahr 2025 und einem EBITDA von 55 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.04.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,67 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5550EUR das entspricht einem Plus von +1,29 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

    -11,53 %
    -26,82 %
    -41,54 %
    -57,65 %
    -74,70 %
    -45,74 %
    -92,10 %
    -92,02 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Platform Group erhält Freigabe für AEP-Übernahme vom Bundeskartellamt Mit einem wichtigen Schritt für die Zukunft von AEP: Das Bundeskartellamt hat der Übernahme durch The Platform Group grünes Licht erteilt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     