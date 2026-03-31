"Besorgt euch euer eigenes Öl!" – Trump lässt Verbündete fallen

In ungewöhnlich scharfen Worten griff Trump dabei enge Verbündete wie Großbritannien und Frankreich an, die sich bislang nicht an der Militäraktion gegen den Iran beteiligen. "Ihr müsst lernen, für euch selbst zu kämpfen. Die USA werden euch nicht mehr helfen, genauso wie ihr nicht für uns da wart. Der Iran ist im Grunde genommen dezimiert. Der schwierige Teil ist geschafft. Besorgt euch euer eigenes Öl!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Auch Frankreich kritisierte er konkret dafür, militärische Unterstützung für Israel blockiert zu haben.

Die Spannungen zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten verschärfen sich im Zuge des Iran-Konflikts weiter – und treffen zunehmend auch die globalen Energiemärkte. US-Präsident Donald Trump forderte Staaten, die unter den Folgen blockierter Lieferwege leiden, offen dazu auf, ihre Treibstoffversorgung künftig selbst zu sichern oder direkt in den USA zu kaufen. Hintergrund ist die anhaltende Störung der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Öltransportrouten der Welt, deren Blockade Lieferketten massiv belastet und insbesondere importabhängige Volkswirtschaften unter Druck setzt.

Die europäischen Staaten setzen bislang auf Deeskalation und diplomatische Lösungen – auch aus Sorge, in einen größeren regionalen Konflikt hineingezogen zu werden. Washington verfolgt dagegen einen deutlich konfrontativeren Kurs. Verteidigungsminister Pete Hegseth unterstützt Trumps Linie und forderte andere Länder auf, stärker Verantwortung zu übernehmen. Es sei nicht allein Aufgabe der US-Marine, die Sicherheit in der Straße von Hormus zu gewährleisten; auch andere Staaten müssten "lernen, wie man für sich selbst kämpft".

Die strategisch wichtige Meerenge ist seit Beginn der Kämpfe Ende Februar nahezu vollständig blockiert. Angriffe auf Tanker und zunehmende militärische Spannungen haben den Transport von Öl und Gas erheblich eingeschränkt. Die Folgen sind bereits sichtbar: steigende Ölpreise, wachsende Versorgungsängste und eine erhöhte Volatilität an den Energiemärkten.

Trump drohte zuletzt zudem mit einer Ausweitung der Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht wieder öffnen. Gleichzeitig sendet er widersprüchliche Signale, indem er neben Eskalationsdrohungen auch die Möglichkeit eines Friedensabkommens andeutet. Währenddessen demonstriert der Iran weiterhin seine Fähigkeit, den Schiffsverkehr in der Region zu stören – zuletzt durch Angriffe auf Tanker im Umfeld des Hafens von Dubai.

Damit entwickelt sich der Konflikt zunehmend zu einem geopolitischen und wirtschaftlichen Risikofaktor, dessen Auswirkungen weit über die Region hinausreichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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