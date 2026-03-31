Börsen Start Update
Börsenstart USA - 31.03. - US Tech 100 stark +1,81 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:51) bei 45.850,48 PKT und steigt um +1,37 %.
Top-Werte: Caterpillar +3,10 %, NVIDIA +2,42 %, Amazon +2,41 %, Merck & Co +1,95 %, Boeing +1,88 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -1,48 %, Verizon Communications -1,45 %, Coca-Cola -1,35 %, McDonald's -0,85 %, Travelers Companies -0,69 %
Der US Tech 100 steht bei 23.374,44 PKT und gewinnt bisher +1,81 %.
Top-Werte: Arm Holdings +6,11 %, Marvell Technology +6,02 %, Seagate Technology Holdings +5,91 %, Western Digital +4,75 %, Insmed +4,49 %
Flop-Werte: Constellation Energy -6,39 %, American Electric Power -2,17 %, Mondelez International Registered (A) -2,03 %, T-Mobile US -1,88 %, Cintas -1,61 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:53) bei 6.448,82 PKT und steigt um +1,59 %.
Top-Werte: FactSet Research Systems +6,18 %, Seagate Technology Holdings +5,91 %, Lumentum Holdings +5,63 %, SanDisk Corporation +5,24 %, CIENA +4,91 %
Flop-Werte: McCormick -6,73 %, Constellation Energy -6,39 %, Biogen -4,39 %, CF Industries Holdings -3,26 %, Dell Technologies Registered (C) -2,50 %
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