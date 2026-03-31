Constellation Energy Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,50 % - 31.03.2026

Die Constellation Energy Aktie notiert aktuell bei 243,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,50 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,93 € entspricht. Die Talfahrt der Constellation Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 243,55€, mit einem Minus von -6,50 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Constellation Energy Verluste von -13,54 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Constellation Energy auf -13,54 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,81 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,00 % 1 Monat -5,15 % 3 Monate -13,54 % 1 Jahr +40,38 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 362 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,38 Mrd.EUR € wert.

An der Wall Street ging es auch zum Wochenstart weiter abwärts. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,40 Prozent auf 6.344 Punkte. Es gab jedoch 272 Gewinner und 226 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 58 Prozent. Constellation Energy (vorbörslich: -4,73 %) steht heute nach enttäuschenden Quartalszahlen im Anlegerfokus. Ebenfalls nach Zahlen im Blick befindet sich FactSet Research (vorbörslich: +3,64 %). McCormick (vorbörslich: +3,20 %) profitiert im vorbörslic...

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Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.